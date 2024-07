Erfolgreiche Sportlerin aus Wermelskirchen Tänzerin kehrt mit Weltmeistertitel zurück

Also wechselte sie früh zum Tanzstil „Contemporary“ und lernte, die neue Freiheit auf der Tanzfläche zu schätzen. „Das hat viel mit Emotionen zu tun“, sagt sie, „ich habe gelernt, beim Tanzen loszulassen.“ Ihre Lehrer in der Tanzschule „MoMo“ honorierten ihren Einsatz früh mit Solo- und Duoeinlagen. Bei regionalen Wettkämpfen sammelte sie Erfolge. Vor allem in der Gruppe wurde sie immer erfolgreicher. „Es ist schön, nicht immer nur Einzelkämpferin zu sein“, sagt Nora. Schon 2023 nahm sie im Duo und in der Gruppe am Dance World Cup in Portugal teil. In diesem Jahr war sie dann in ihrem Element.