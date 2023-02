Ehrenamt in Wermelskirchen Lieber Beckenrand statt Kuchen essen

Wenn die Kinder damals beim Wettkampf auf dem Startblock standen, dann tummelten sich auf der Tribüne die Eltern. Es gab Kuchen, manchmal auch ein Glas Sekt. Die Stimmung war bestens. „Aber mich hat es immer eher zum Beckenrand gezogen“, sagt Klaus Junge. Hier fühlte er sich wohl – Stoppuhr statt Kuchen und ganz nah am Geschehen. Das erinnerte ihn dann auch ein bisschen an seine eigene Jugend. „Wir waren damals nicht im Verein“, erzählt er, „das kostete ja Geld.“ Aber wenn die Vereine das Lenneper Stadion verlassen hatten, dann trat er mit seinen Kumpels zum Laufen und zum Weitsprung an. „Später kam die Schwimmerei dazu“, erzählt er. Drei Mal in der Woche traf er sich mit seinen Freunden im Schwimmbad in Lennep.