AfD-Antrag Wermelskirchener Stadtrat will Laden von E-Autos nicht verbieten

„Das müsste den Grünen doch gefallen“, meinte Karl Springer in seiner mündlichen Erläuterung des Antrags, weil es doch um die Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid (CO2) ginge. Damit zog sich die AfD den Unmut der Grünen auf sich, die durch ihren Fraktionssprecher Stefan Janosi dem Antrag „drollig-karnevalistische Vergleiche“ attestierten. So verwies Janosi darauf, dass die AfD mit Strommix-Zahlen aus dem Dezember argumentiere, wo der Anteil von mit Solartechnik erzeugter Energie naturgemäß geringer sei – da müssten stattdessen schon Jahresdurchschnittszahlen her. „Die AfD-Forderung zielt im Kern auf ein bundespolitisches Thema und gehört nicht in die Kommunalpolitik. Obendrein ist der Antrag inhaltlicher Unsinn und ist auf jeden Fall abzulehnen“, betonte Stefan Janosi und verwies zudem darauf, dass auch auf Kreisebene ein gleichlautender Antrag von der AfD vorgelegt wurde.