Breitensport in Wermelskirchen : Sportvereine „hängen in der Luft“

Wermelskirchen Der Breitensport steht wegen der Corona-Pandemie nahezu still. Noch haben die Clubs keine dramatischen Geldsorgen oder Mitgliederschwund. Online- oder Außen-Angebote sind Versuche und Denkmodelle, um Sport treiben zu können.

Das große Jammern angesichts der Corona-Einschränkungen hat sich bei den Wermelskirchener Sportvereinen noch nicht breit gemacht. Sicherlich „hängen wir in der Luft“, sagt Dirk Hohlmann von TuRa, aber aktuell können die Sportvereine ihre laufenden Kosten decken und verzeichnen keinen Rückgang der Mitgliederzahlen, wie die Befragten im Gespräch mit unserer Redaktion feststellten. Die Vorstände setzen auf das Durchverhalte-Vermögen und die Solidarität ihrer Mitglieder. Manche Übungsleiter versuchen mit digitalen Angeboten und Wohnzimmer-Workout, ihre Kurse am Laufen zu halten. Alle eint eine entscheidende Frage: Wie lange dauern die Verbote und Einschränkungen noch an?



TuRa Pohlhausen Von einer „starken Belastung“ durch die Corona-Pandemie spricht Geschäftsführer Dirk Hohlmann. Der Verein wollte eigentlich mit diversen Veranstaltungen und Aktionen 2020 sein 125-jährigen Bestehen feiern. Diese sind abgesagt (Jugend-Sportwoche, Skatturnier) oder stehen auf der Kippe (Pohlhauser Open-Air, Freundschaftsspiel gegen Stadt-Auswahl, Jubiläums-Empfang und -Party, Karnevalistischer Frühschoppen). Obendrein entfielen die Einnahmen aus der Bewirtung und Vermietung des Vereinsheims „Am Silberberg“ in Unterpohlhausen. „Letztlich lässt sich der Schaden noch gar nicht beziffern, weil wir ja nicht genau wissen, welche Einnahmen wir mit solchen Aktionen gemacht hätten“, sagt Hohlmann: „Wir haben gut gewirtschaftet, was uns jetzt sehr hilft. Ein Polster ist da, aber es kommt gerade nichts nach.“ Beispielsweise die laufenden Kosten für die Pflege der „Grünen Asche“ und der Platz-Anlage würden weiter laufen. „Viele warten auf Möglichkeiten, aber Vorsicht ist besser“, meint der TuRa-Geschäftsführer: „Vielleicht geht demnächst ein leichtes Training mit Abstand.“ TuRa habe aufgrund von Corona bisher keine Mitglieder verloren und signalisiert: „Wenn jemand von Kurzarbeit betroffen ist, dann kann man ja was machen – da können wir als Verein entgegenkommen.“



Judo-Club Wermelskirchen Eine solche Gesprächsbereitschaft sieht auch die Vorsitzende des JC, Kerstin Hartmann. „In Problemfällen können sich Mitglieder vorübergehend auf ‚inaktiv‘ setzen lassen, ohne gleich den Verein zu verlassen.“ Sie spricht von einer „sehr positiven Resonanz“ aus den Reihen der Judoka. „Wir haben keine Austritte. Wenn das so bleibt, können wir eine ganze Zeit lang durchhalten. Deshalb sind wir vorerst optimistisch.“ Und im Hinblick auf die eigens vom JC angemietete Sportstätte an der Thomas-Mann-Straße: „Wer keine Sportstätte unterhält, hat es etwas leichter als wir – bei uns laufen diese Kosten weiter.“ Schlimm wäre es sicherlich, wenn die Einschränkungen noch ein Jahr andauern. Beim Judo-Sport ließe sich ein direkter Körperkontakt nicht vermeiden, weshalb die Vorsitzende des 230 Mitglieder starken JC wenig Möglichkeiten für die Ausübung des Kampfsports sieht: „In absehbarer Zukunft sehe ich da wenig.“ Natürlich gäbe es Trainingsmethoden, die alleine oder mit Abstand durchgeführt werden könnten: „Die funktionieren aber nicht mit Kindern.“ Das Einhalten von Sicherheitsabständen sei bei Tennis sicherlich leichter.



Tennis-Club Grün-Weiß „Wir sind startklar, unsere Anlage ist hergerichtet“, sagt der Vorsitzende Michael Schöpp: „Unsere Hoffnung ist eine Lockerung der Vorgaben für Tennis, die den Sport im Mai unter Auflagen möglich machen.“ Er zeigt sich überzeugt, dass die Mitglieder eine solidarische Gemeinschaft seien. „Es gibt bislang keine Kündigungen.“ Bleibe das so, wovon er ausginge, drohe dem Verein kein wesentlicher wirtschaftlicher Schaden: „Deshalb herrscht bei uns Halb-Krisen-Stimmung, denn andere sind stärker betroffen.“ Und weiter: „Trainer, die geleistete Stunden abrechnen, haben natürlich Ausfälle. Bitter ist es derzeit für die Vereinsgastronomie.“ Selbst wenn es keine großen Turniere geben könne, hoffe der TC auf einen verspäteten Saisonbeginn.



TuS Wermelskirchen „Wir haben keine Kündigungen aufgrund von Corona bekommen“, sagt der TuS-Vorsitzende Norbert Galonska. „Eine Vereinsmitgliedschaft hat ja auch einen ideellen Hintergrund – sie ist nicht unmittelbar an eine Gegenleistung gebunden.“ Deshalb wolle er derzeit nicht klagen, aber: „Wenn das jetzt noch ein Jahr dauert, wird es natürlich für jeden Verein früher oder später eng.“ Vor allem, wenn wie beim TuS die Kosten für Mieten von Räumlichkeiten weiter liefen. Derzeit verzeichne der Verein eine große Nachfrage aus den Reihen derjenigen, die ansonsten TuS-Fitness-Kurse besuchen: „Wir sammeln gerade erste Erfahrungswerte mit digitalen Angeboten. Dabei leiten die Übungsleiterinnen die Teilnehmer via Internet-Konferenz an.“ Bei einem ersten Versuch hätten sich 51 Teilnehmer eingeloggt, was zum Weitermachen motiviere.



SV 09/35 Wermelskirchen Auch bei den Nullneunern gibt es erste Versuche Richtung „Wohnzimmer-Workout“. So habe eine Übungsleiterin in ihrer Garage Step-Aerobic-Übungen vorgeführt, diese gefilmt, ins Internet gestellt und die Clips per Handy-Nachrichtendienst versendet, berichtet Geschäftsführerin Kirsten Buchner. „Wir haben gute Mitglieder, uns läuft wegen der Pandemie zum Glück keiner weg.“ Der Verein habe zurzeit keine finanziellen Probleme. Sie könne verstehen, wenn Mitglieder in Existenzsorgen gerieten und nach Einspar-Möglichkeiten suchten – eine derartige Anfrage habe der Verein bislang erhalten. Kirsten Buchner appelliert an die Mitglieder: „Haltet durch, bleibt bei uns.“



Wermelskirchener Turnverein Ähnlich sieht das die Vorsitzende des WTV, Anne Ueberholz: „Wir sind glücklich, dass sich die Mitglieder besonnen verhalten und solidarisch erklären.“ In Vereinen stehe und falle alles mit den Mitgliedsbeiträgen: „Deshalb sind wir den Mitgliedern total dankbar und stehen im Moment gut da.“ Würden 500 Leute austreten, würde sich entsprechend die Situation des knapp über 1600 Mitglieder starken Vereins dramatisch ändern. Den Weg ins Digitale sieht Anne Ueberholz nicht als „Allheil-Mittel“ und glaubt: „Damit lässt sich älteres Clientel wohl schwieriger erreichen.“ Nichtsdestotrotz besprechen sich die WTV-Verantwortlichen täglich: „Wir müssen sehen, welche Richtlinien es gibt – müssen neu denken und flexibel sein. Vielleicht lässt sich der Sommer für Außen-Angebote nutzen. Wir werden uns etwas einfallen lassen.“