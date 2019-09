Politiker sollten auf ihre Wortwahl achten : Stadtrat soll sich zu Regeln bekennen

Wermelskirchen Die SPD-Fraktion stellt für die Oktobersitzung den Antrag, dass sich Mandatsträger ihrer Verantwortung bewusst werden, sich gegen Rassismus zu wehren.

Vorausgegangen war eine Diskussion nach einem Post von Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender der WNKUWG ((Wermelskirchener Neue Kommunalpolitik – Unabhängige Wählergemeinschaft), in den sozialen Medien zum Thema Seenotrettung, die Vertretern der Flüchtlingsinitiative scharf kritisiert hatten. Daraufhin hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Jochen Bilstein angeregt, dass sich die Mandatsträger auf eine Art Positivkatalog einigen, nach welchen übergeordneten Prinzipien sie sich in Sitzungen, bei Diskussionen, gegenüber Bürgern, aber auch in den sozialen Medien – verhalten und äußern sollten, um ihrer Vorbildfunktion als gewählter Politiker in einem Rechtsstaat Rechnung zu tragen. Nun konkretisiert die Fraktion ihren Antrag. In Grundzügen geht es um folgende Punkte, zu denen sich der Rat bekennen sollte: