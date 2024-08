Sommer-Schlussverkauf in Wermelskirchen Strickjacke statt Shorts und Shirts

Der Sinn des Sommerschlussverkaufs ist eigentlich, letzte Saisonartikel, die noch Platz im Lager oder in den Regalen wegnehmen, noch irgendwie durch reduzierte Preise an die Kunden zu bringen. Schlecht ist, wenn zu Beginn des Sommerschlussverkaufs sowohl das Lager, als auch die Regale noch ziemlich voll sind. Wie vierlerorten ist das auch in Wermelskirchen in vielen Geschäften der Fall – denn wie in so vielen anderen Branchen auch hat das Wetter den Betreibern von Modegeschäften einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der O-Ton in allen von unserer Redaktion befragten Läden: Die Kleidung geht 2024 nicht so gut weg, wie die Jahre davor.