Winterskaten in Wermelskirchen Auch im Winter auf dem Brett bleiben

Es regnet in Strömen. Im Jugendfreizeitpark läuft das Wasser die Rampen hinunter. „Ich bin im Sommer fast jeden Tag im Jugendfreizeitpark“, erzählt Levin Kapteina, „das fehlt mir im Winter.“ Und weil das vielen Skatern so geht, haben Streetworker Torben Faubel, die Stadt und die Kattwinkelsche Fabrik gemeinsam eine Lösung für die Wintermonate gefunden: An zwei Abenden in der Woche steht die Bogenbinderhalle in der Katt für die Skater offen – sofern keine anderen Veranstaltungen stattfinden. Schon im vergangenen Jahr hatten viele Interessierte das Angebot genutzt und von der gemeinsamen Zeit geschwärmt. Also kommen sie in diesem Jahr wieder.