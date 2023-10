Baustelle in Wermelskirchen Brücke in Hünger – eine „Katastrophe“

(sng) Heinz Köhler, einer der Wortführer des Unmuts gegen die Autobahn GmbH wegen der nicht zum Abschluss kommenden Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger, traf sich erneut mit Nachbarn aus den Ortsteilen des Wermelskirchener Westens an der Gewölbebrücke, deren Sanierung andauert. „Es ist eine Katastrophe, was hier passiert“, schimpfte Köhler: „Das muss doch mal fertig werden, denn die Verzögerungen gehen zu Lasten von uns als Steuerzahler.“ Und: „Sobald der Baubetrieb im Frühjahr nach der Ruhephase im Winter wieder aufgenommen wird, muss eine Ampel-Regelung statt der Umleitung her.“