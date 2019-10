Schulen in Wermelskirchen : Sekundarschule nach den Weihnachtsferien an einem Standort

Wermelskirchen Die Sekundarschule wird nach den Weihnachtsferien an einem Standort vereint sein, „die Zeit der Pendelei zwischen zwei Standorten ist dann endgültig vorbei“, sagt Stefan Görnert, Erster Beigeordneter, auf Nachfrage unserer Redaktion.

In der 50. und 51. Kalenderwoche, also zwischen dem 9. und dem 20. Dezember, ziehen die letzten Klassen vom Standort der alten Realschule an den Interims-Standort Weyersbusch. Die Schulkonferenz sei darüber bereits informiert worden.

Wie berichtet, gab es Lieferschwierigkeiten bei der beauftragten Firma, die die Module für die Erweiterung fertigt, so das der geplante Umzugstermin in den Herbstferien nicht gehalten werden konnte. Inzwischen werden auf ehemaligen Schulhöfen am Weyersbusch zwei Trakte fertiggestellt. Das obere auf zwei Etagen besteht aus 48 Einzelmodulen, das untere auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule aus 22 Modulen. „Es musste auch noch das Brandschutzkonzept geändert werden“, erklärt Görnert die Verzögerungen. Allerdings handelte es sich dabei nur um Kleinigkeiten, die geändert werden mussten.