Weniger Lerndruck, kürzere Schultage : Wermelskirchener Schulen setzen auf Hitzefrei und kaltes Wasser

Spielerische Abkühlung: OGS-Schüler der Schwanenschule erfrischen sich mit Wasserspielen im Schatten. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Kurzstunden, Hitzefrei, Flucht in kühle Kellerräume – die Schulen finden Möglichkeiten, um die heißen Tage zu überstehen.

Das Thermometer in den Klassenzimmern steigt und steigt. Einen kühlen Kopf zu bewahren, um Rechenaufgaben zu lösen oder Englisch-Grammatik zu lernen, ist in diesen hitzerekordverdächtigen Tagen kaum möglich. Daher haben sich Wermelskirchener Schulen auf den verfrühten Hochsommer, der in manchen Räumen für unerträgliche Temperaturen sorgt, eingestellt. Einige geben Hitzefrei, es gibt aber auch ein anderes Modell.

So hat das Gymnasium beschlossen, Dienstag und Mittwoch den Unterricht zu verkürzen. „Es werden Kurzstunden eingeführt. Statt der 90 Minuten dauert der Unterricht 60 Minuten. So findet jedes Fach laut Plan statt“, sagt Schul-Direktorin Elvira Persian. Aufgrund dieser Verkürzung ende der Vormittagsunterricht bereits um 11.15 Uhr, der Nachmittagsunterricht um 12.30 Uhr, danach ist frei. Diese Regelung gelte für alle Jahrgangsstufen mit insgesamt 1100 Schülern. Das Modell habe sich bewährt. Ohnehin dürften die fünften und sechsten Klassen nicht ohne die Zustimmung der Eltern nach Hause geschickt werden. Die Klassen, die in sonnigeren Räumen auf der Südseite unterrichtet werden oder die unteren Jahrgangsstufen in dem Nebengebäude haben Schulschluss, ehe sich die Hitze in den Räumen staut. Denn auch geöffnete Türen und herabgelassene Rollos bringen bis mittags nicht die erwünschte Abkühlung, berichtet Persian.

Ob in diesen Tagen, kurz vor den Sommerferien, Klassenarbeiten geschrieben werden, überlasse sie den jeweiligen Lehrern. Persian: „Das entscheidet jeder individuell. Es besteht die Möglichkeit, für die Klassenarbeiten kühlere Räume aufzusuchen.“ Ohnehin werde während der großen Hitzewelle der Raumplan geändert. So werden die mündlichen Abiturprüfungen in Kellerräumen auf der Nordseite abgehalten, damit die Konzentration der Prüflinge nicht durch die Hitze beeinträchtigt wird. Ob die Kurzstunden auch für den Rest der Woche gelten, werde nach Wetterlage entschieden.

Die Grundschulen haben bis auf eine Ausnahme ab 11.30 Uhr hitzefrei. „Wir haben auf einer Schulleiterkonferenz eine einheitliche Regelung beschlossen, die nach kurzer Absprache gilt“, sagt Katrin Wagner, Leiterin der Schwanenschule. Wer auf eine Betreuung angewiesen ist, könne sich darauf verlassen, dass das Kind in der Schule bleiben darf. Eine Betreuungspflicht gelte auch für die OGS-Kinder, also jene, die in der Nachmittagsbetreuung sind. Aber für alle Kinder stehe nicht der reguläre Unterricht auf dem Programm. „Wir suchen kühlere Orte auf und gestalten alles ruhiger. Wenn es so heiß wird, wollen wir die Kinder nicht belasten“, betont die Rektorin.