Kulturabend in Wermelskirchen Schüler stimmen ein Ständchen für die Stadt an

„Die Chöre kämpfen noch ein bisschen um Mitsänger“, sagt Franziska Ovenhausen. Das habe wohl auch damit zu tun, dass die Chorarbeit in vielen Grundschulen während der Pandemie brach lag. Wenige Neuankömmlinge würden sich nun am Gymnasium in die Chor-AG am Nachmittag einwählen. „Währenddessen kann ich mich beim Orchester nicht beschweren“, sagt Brück, „wir haben auch festgestellt, dass die Bläserklassen an den Grundschulen nicht eigeschlafen sind.“ Nun finden sie den Weg zurück auf die Bühne.