Gut gemacht : Schüler spenden 1000 Euro fürs „WünscheMobil“

Wermelskirchen Zum Frühlingsfest der Grundschule Haiderbach mit den Standorten Tente und Hünger machte jetzt das „WünscheMobil“ des Vereins „Hits fürs Hospiz“ Station auf dem Schulhof.

Bei einem ganz besonderen Schulprojekt haben Schüler und Lehrer der Grundschule Am Haiderbach in Tente 1000 Euro für das Bergische WünscheMobil des Vereins „Hits fürs Hospiz“ gesammelt. Zum Frühlingsfest der Grundschule zusammen mit dem Standort in Hünger machte das Mobil jetzt Station auf dem Schulhof. Die Schüler konnten das WünscheMobil besichtigen, außerdem erfolgte in der Turnhalle der Schule die Übergabe der Spende durch Schüler und Lehrer, die durch die Aktion lebensverkürzend erkrankten Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern einen Herzenswunsch in Form eines geschenkten Ausfluges erfüllen wollen.