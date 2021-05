Neustart nach Corona-Schließungen in Wermelskirchen : Schüler kehren in die Klassenräume zurück

Die Abschlussschüler der Sekundarschule im Endspurt: Am Montagmorgen kehrten die Schüler in kompletter Klassenstärke an die Schulen zurück. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Schule, Fitnesscenter, Handel: Sinkende Inzidenzwerte bringen mehr Normalität in den Alltag. Schüler und Sportler sind erleichtert.

Dietmar Paulig blickt am Montagmorgen in der ersten großen Pause aus dem Fenster über den Schulhof der Sekundarschule. Die Schüler sind zurück. Nach Wochen und Monaten des Wechsel- und Digitalunterrichts, kommen am Montagmorgen zum ersten Mal wieder alle Klassen vollständig in die Schule. „Wir freuen uns“, sagt der Schulleiter. Das gehe den meisten Lehrern und auch vielen Schülern so. Um so viel Sicherheit wie möglich im Kampf gegen das Coronavirus zu schaffen, gelten weiterhin strikte Hygieneregeln: Die Schüler tragen in der Klasse und auf dem Schulhof Masken. „Das war nie ein Problem“, sagt Paulig und deutet auf den Hof. Die Kinder und Jugendlichen sind das Tragen der Maske längst gewöhnt. Und in den Klassen hat der Tag mit einem Test begonnen.

Jeden Montag und Mittwoch testen sich die Schüler auf das Virus. „Wer sich nicht testen lassen möchte, muss entweder eine Bestätigung des Arztes vorlegen oder er kann nicht zur Schule kommen“, erklärt Paulig. Ein Besuch in den Klassen zeigt aber: Die Testpflicht ist im Sinne der Schüler. „Gerade in den Pausen und auf dem Weg in die Klassen wird es manchmal eng“, sagt Frederic Klein (15), „es ist wichtig, dass wir Tests machen.“ Ginge es nach ihm, würde jeder Schultag mit einem Test beginnen. Vorgesehen sind zwei pro Woche. Das gleiche Pensum wird den Lehrern empfohlen, die größtenteils aber bereits geimpft sind. Wer will, kann nach dem Test auch eine Bescheinigung vom Klassenlehrer bekommen. Was seit Montag in allen Schulen in NRW als Pflicht gilt, wird in der Sekundarschule seit Wochen praktiziert: „Diese Möglichkeit haben wir den Schülern von Anfang an angeboten“, sagt Paulig. Auch als die Kinder und Jugendlichen im Wechselunterricht getestet wurden, konnten sie sich anschließend die Bestätigung aushändigen lassen – um dann einzukaufen, inzwischen auch Restaurants besuchen oder Sport im Fitnessstudio treiben zu können. Die Landesregierung habe dafür ein Dokument vorbereitet.

Wer möchte, bekommt in der Sekundarschule eine Bestätigung des negativen Testergebnisses: „Diese Möglichkeit gibt es bei uns seit Testbeginn“, sagt Schulleiter Dietmar Paulig. Foto: Theresa Demski

Info Nächster Grenzwert ist schon in Sicht Inzidenz Die nächste Stufe für Lockerungen befindet sich laut Landesregierung bei einem Inzidenzwert von 35: Kreise und kreisfreie Städte, die fünf Tage in Folge unter diesem Wert liegen, können die Regeln dann zwei Tage später entsprechend anpassen. Kreis Seit dem 26. Mai befinden sich die Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis unter diesem neuen Grenzwert. www.land.nrw

Mit den sinkenden Inzidenzwerten sinkt nun der Nutzen der Bescheinigung: Immer mehr Lockerungen treten in Kraft. „Ich habe mich sehr gefreut, heute wieder in die Schule zu gehen“, erzählt Isuf Tafili (17) in der Sekundarschule. Endlich sehe er seine Klassenkameraden wieder. Kurz vor dem Schulabschluss sei das wie ein Geschenk, sagt auch Klassenlehrerin Imke Hurlin. Die Abschlussprüfungen liegen bereits hinter den Jugendlichen. Nun werde es Zeit, den Endspurt gemeinsam anzugehen. „Am Ende hatte ich im Homeschooling auch echt Motivationsprobleme“, räumt Lara Wisdorf (16) ein. Und der Unterricht am heimischen Computer sei auch anstrengender, ergänzt Dilara Hallbauer. „Man bekommt nicht immer direkt die Hilfe, die man braucht“, resümiert sie, „gut, dass wir jetzt wieder in der Schule sind.“

Das geht Montagmorgen auch vielen Schülern und Lehrern am Gymnasium so: „Der Neustart hat recht geräuschlos funktioniert“, sagt Schulleiterin Elvira Persian. Es sei erstmal wieder gewöhnungsbedürftig, sich mit dem Sitznachbarn den Platz zu teilen. „Aber für viele Schüler war es wichtig, wieder die Unterstützung im Präsenzunterricht zu erhalten“, sagt sie, „und die Lehrer werden arbeitstechnisch entlastet.“ Jeden Montag und Donnerstag beginnt der Schultag mit dem Corona-Test: Dafür rechnet die Schule mit 45 Minuten, der Stundenplan wird entsprechend angepasst. „Wer eine Bescheinigung braucht, dem stellen wir eine aus“, sagt Elvira Persian. Das seien viele kleine Faktoren, die sich zeitlich addieren würden. Jede Woche werden 2100 Formulare vorbereitet, für die Klassen abgezählt, um dann vom Klassenlehrer ausgefüllt zu werden. „Wir werden sehen müssen, wie das im Alltag machbar ist“, sagt die Schulleiterin. Ungefähr zeitlich mit Schulbeginn, kehrt am Montag auch für Domenic vom Feld ein Stück Normalität zurück: Um 8 Uhr öffnet er sein Fitness-Studio „Fit-Inn“. Die „üblichen Verdächtigen“ warten schon vor der Tür. „Wir freuen uns riesig“, sagt vom Feld als er den Schlüssel im Schloss umdreht, „diese Öffnung ist echt überfällig.“ Sieben Monate musste das Studio wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen bleiben. Viele Mitglieder haben in dieser Zeit nicht nur das eine oder andere Kilo angesetzt, sondern kämpfen auch mit gesundheitlichen Problemen.