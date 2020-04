Ehrenamt in Wermelskirchen : Schlaganfallgruppe erhält Auszeichnung

Brigitte Hallenberg (links) und Sabrina Kessler beim Aktionstag vergangenes Jahr. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die Wegener-Stiftung kürt die Wermelskirchener Initiative zu einer der drei besten Gruppen des Landes. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Mitglieder an der Preisverleihung leider nicht teilnehmen.

Von Theresa Demski

Die Überraschung bei Brigitte Hallenberg war groß: Die Wegener-Stiftung in Mainz hatte die Wermelskirchener Schlaganfallgruppe gerade zu einer der drei besten von mehr als 360 Schlaganfallgruppen in Deutschland gekürt. „Wir wussten ja, was wir alles machen. Aber diese Auszeichnung hatten wir nicht erwartet“, befand die Vorsitzende d dann nach der offiziellen Verkündung im Gespräch mit der unserer Redaktion.

Die Wegener-Stiftung hatte eigentlich für vergangenen Samstag zur Preisverleihung nach Wiesbaden eingeladen – im Rahmen des Patiententages. Die drei besten deutschen Schlaganfallgruppen hatten Preisgelder von insgesamt 8000 Euro erhalten sollen. „Zehn unserer Mitglieder wollten sich auf den Weg machen, ein Autohaus hatte uns einen Kleinbus geliehen und auch unsere Botschafterin, die Schauspielerin Friederike Linke wollte mitkommen“, erzählt Brigitte Hallenberg. Aber die Corona-Pandemie kam ihnen dazwischen, die Preisverleihung wurde abgesagt und die Wegener-Stiftung verkündete die drei Gewinner auf ihrer Internetseite – neben den Wermelskirchenern wird auch eine Gruppe aus Bielefeld und eine aus Torgelow ausgezeichnet. Die Aufteilung des Preisgeldes soll nachgeholt werden.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Arbeit für gut befunden wird“, fasst Brigitte Hallenberg die Stimmung in der heimischen Gruppe zusammen und ergänzt dann: „Wir finden sie auch gut und freuen uns, wenn auch jemand von außen diesen Eindruck hat.“ Bisher habe die Selbsthilfegruppe an solchen Wettbewerben nicht teilnehmen können. Dafür sei keine Zeit gewesen. Aber seit die Arbeit professionalisiert und auf verschiedene Schultern verteilt wurde, bleibe eben auch für so ein Bewerbungsverfahren Zeit.

Also schickte Brigitte Hallenberg die Bewerbungsunterlagen Anfang des Jahres auf den Weg. Die Schlaganfallgruppe habe dabei auf ihr Internetangebot hingewiesen. „Wir haben von der Ausbildung unserer Schlaganfallhelfer berichtet“, erzählt Hallenberg. Zehn Ehrenamtliche sind bereits ausgebildet, fünf im Einsatz. Der neue Jahrgang mit elf Helfern steht vor dem Abschluss. Und während andernorts junge und alte Betroffene gemeinsam in Selbsthilfegruppen sitzen, haben die Wermelskirchener auf die große Anfrage jüngerer Schlaganfallpatienten reagiert. „Die jungen Leute kamen manchmal ins Büro und danach haben wir nichts mehr von ihnen gehört“, erzählt Brigitte Hallenberg.

Also gründeten die Ehrenamtlichen vor fünf Jahren eine eigene Gruppe für junge Betroffene – die Nachfrage ist groß, aktuell gehören zur jungen Gruppe 30 Betroffene. „Außerdem haben wir seit vergangenem Sommer eine eigene Botschafterin“, erinnert Brigitte Hallenberg. Diese Glück hätten nur wenige Gruppen. Damals kam Schauspielerin Friederike Linke für eine Filmvorbereitung zur Schlaganfallgruppe. „Wir haben den Kontakt gehalten und sie ist unsere offizielle Botschafterin geworden“, erzählt die Gruppen-Vorsitzende, „das ist wichtig für unsere Öffentlichkeitsarbeit.“