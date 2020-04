Kreativität in Zeiten von Social Distancing : Fünf Schritte zum eigenen Song

Wermelskirchen Die beste Zeit kreativ zu werden ist jetzt, findet Sängerin Sihna Maagé und gibt Tipps rund um Hook, Bridge und Beats – und damit gegen die Corona-Langeweile.

„Beim Schreiben eines Songs geht es zunächst darum, eine Stimmung zu transportieren – das gilt auch für Gedichte oder Geschichten“, erklärt Sihna Maagé. Deswegen bestehe der erste Schritt darin, in sich hineinzuhorchen: Was empfinde ich gerade - Angst, Freude, Wut? Warum bin ich gut oder schlecht gelaunt? Um diesen „Seelen-Striptease“ zu vereinfachen, legt die Sängerin oft eine Mind-Map an. „Da bin ich ein großer Fan von. Einfach ein leeres Blatt Papier schnappen und in die Mitte das Wort aufschreiben, was dir als erstes in den Sinn kommt.“ Daraus können sich dann viele Unterpunkte ergeben – etwa warum ich mich so fühle, wen das betrifft und was ich mir wünsche.