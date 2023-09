Auf der Barmer Straße in Wuppertal Wermelskirchener Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 17.20 Uhr von der Linde aus kommend auf dem Fuß-/Radweg in Richtung Lüttringhauser Ortskern unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zum Tannenbaumer Weg die Straße geradeaus überqueren wollte. Ein 23-jähriger Mann aus Herne, der in diesem Moment mit seinem Nissan nach rechts in den Tannenbaumer Weg abbiegen wollte, sah den 84-Jährigen vermutlich zu spät. Um eine Kollision zu verhindern, versuchte der Pedelec-Fahrer noch zu bremsen, stürzte dabei jedoch und stieß gegen das Auto.