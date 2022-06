Marketingverein in Wermelskirchen : WiW steuert auf 250.000 Euro Jahresumsatz zu

Wermelskirchen Der Marketingverein legte die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/20222 vor. Demnach geht es dem Verein finanziell gut. Dennis Albrecht ist Sprecher des neu gegründeten WiW-Netzwerks „Digitalisierung“.

Mehr Arbeit bei gleichem Personalbestand. So fasste André Frowein auf der Jahreshauptversammlung des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) den Einsatz von Vorstand und Aktiven zusammen. „Wir bewegen uns auf 250.000 Euro Umsatz im Jahr zu - das ist sehr ambitioniert“, betonte der WiW-Vorsitzende und stellte gleichzeitig fest: „Es macht riesigen Spaß und wir sind alle voller Engagement bei der Sache.“ Darin spiegele sich die Botschaft der neuen Ausrichtung des WiW-Außenauftritts wider: „Wir l(i)eben Wermelskirchen .“

Für das laufende Wirtschaftsjahr, das bei der WiW satzungsgemäß am 1. April startet und am 31. März endet, erwartet der Marketingverein Erträge in Höhe von 242.900 und Aufwendungen von 242.800 Euro. Darunter fallen Personalkosten von 83.500 Euro. Den größten Batzen macht allerdings die Position „Veranstaltungen/Aktionen“ aus, wie Schatzmeister Jörg Hausmann ausblickte. Demnach sind in diesem Bereich knapp 140.000 Euro an Erträgen erwartet, denen Aufwendungen von 111.200 Euro gegenüber stehen.