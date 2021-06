Erfolgreicher Judoka aus Wermelskirchen : Luke Cabecana startet bei den Ruhr Games

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Judoka errang für seinen Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften 2020 bei der Sportlerwahl des Kreissportbundes den zweiten Platz.

Im vergangenen Jahr gewann der Judoka kurz vor Beginn des ersten Lockdowns den Deutschen Vizemeistertitel in der U18. Damals jubelte er in Leipzig über den bisher größten Triumph seiner sportlichen Laufbahn und ahnte noch nicht, dass dieser ihm im zweiten Lockdown einen frühen Wiedereinstieg ermöglichen würde.

Am Wochenende steht für Luke ein erster Härtetest auf dem Programm. Die Ruhr Games finden als Bundeseinladungsturnier statt. In Vergleichskämpfen während der vergangenen Tageslehrgänge konnte sich der Löwe durchsetzen, den Landestrainer überzeugen und wird so am Samstag in Bochum an den Start gehen. Das große Sport- und Kulturevent muss coronabedingt auch viele Einschränkungen hinnehmen. Zuschauer können aber durch die Liveübertragung auf sportdeutschland.tv mitfiebern.