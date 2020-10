Herbst in Wermelskirchen : Jetzt wird’s hyggelig in Wermelskirchen

Ein Spaziergang im Wald oder ein schöner Sonnenuntergang ist Balsam für die Seele im Herbst. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Der Herbst ist genau die richtige Zeit, um es sich zuhause mal wieder richtig „hyggelig“ zu machen. Wie machen es sich Wermelskirchener im usseligen Herbst gemütlich? Wir haben nachgefragt.

Draußen wird es immer früher dunkel, die Luft riecht bereits nach dem ersten Schnee und der Nieselregen lädt nicht dazu ein, sich viel im Freien aufzuhalten. Der Herbst ist genau die richtige Zeit, um es sich zuhause mal wieder richtig „hyggelig“ zu machen. Der niedliche Begriff, den die Dänen populär gemacht haben, ist quasi das nordische Rezept für Glück im Alltag. Frei übersetzt bedeutet „Hygge“ (gesprochen:hügge) „Gemütlichkeit“. Wie machen es sich Wermelskirchener im usseligen Herbst gemütlich? Braucht es dafür ein gutes Buch, eine dicke Decke, eine Tasse Tee? Wir haben einige Wermelskirchener Lokalprominente nach ihrem „hyggeligen“ Lieblingsrezept gefragt und ihren Tipps gegen den Herbstblues.

Super 8-Erinnerungen

Dass es gerade draußen früh dunkel wird, stört die künftige Bürgermeisterin Marion Lück zur Zeit gar nicht: „Wir haben uns einen Projektor gekauft und gucken abends gemeinsam Super 8-Filme und alte Dias. Das ist mega cool. Es macht total viel Spaß sich anzugucken, wie das Eifgental früher ausgesehen hat und wir haben sogar noch alte Filme von der katholischen Grundschule. Ich bin total begeistert. Das ist für mich wie ein Spaziergang in alten Erinnerungen und tut echt gut in diesen Corona-Zeiten, die ansonsten so anstrengend sind.“

Marion Lück, ab 1. November Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Marion Lück hat Super 8 Filme für sich entdeckt an grauen Herbstabenden. Foto: Privat

Hyggelig ist ein schönes Herbstessen

Das Buch, das ich gerade lese, hat zwar nichts mit Behaglichkeit zu tun, ist aber sehr lesenswert, wenn man sich Gedanken über die Migrationsproblematik macht: Gerald Knaus „Welche Grenzen brauchen wir?“ Ich freue mich aber bereits auf den neuen Roman von Volker Kutscher, „Olympia“, der Anfang November erscheint und der für einen Herbstabend ausgesprochen gut geeignet ist. Filme, die mich immer wieder aufheitern, sind die des französischen Schauspielers Louis des Funès. Man muss diese Art von Humor aber mögen. Leider bin ich ein Spielemuffel, deshalb spiele ich nicht. Wirklich „hyggelig“ ist für mich, ein schönes Herbstessen zu kochen. Zum Beispiel ein Wildgericht, das ich dann anschließend mit meiner Frau begleitet von einem schönen Wein zu genießen.

Jochen Bilstein, SPD-Fraktionsvorsitzender

„Berner Bären“ zum Kuscheln

Lucky und Manou sind die „hyggeligen Bären“ von Henning Rehse Foto: Henning Rehse

An Regentagen lese ich bergische Krimis und ich habe einen Film, den man sich immer wieder ansehen kann und sich gleich besser fühlt: „Ein Hund namens Beethoven“. Das Spiel, das der ganzen Familie Spaß macht ist, mit unseren Hunden, den Berner „Bären“ Lucky und Manou zu kuscheln. Auch gemütliche Raclette- und Käse-Fondue-Abende sind hyggelig.

Henning Rehse, WNKUWG-Fraktionsvorsitzender

Zwischen Kirchen und Krimi

Eines meiner Lieblingsthemen ist die Geschichte der Kirchen. Da kann ich mich in kleine Aufsätze oder dicke Lehrbücher vertiefen und vergesse schnell die Zeit. Bald ergeben sich aus Hinweisen in einem Aufsatz Rückfragen und ich versuche, tiefer in die Materie einzudringen. Aktuell entdecke ich meine Unkenntnis über die Weimarer Republik und den Weg der Kirchen in der Zeit zwischen den Kriegen – eine spannende Zeit, mit vielen Verweisen auf die Gegenwart. Schreckliche Sätze entdeckt man bei einem kurzen Blick auf die Kriegspredigten im Ersten Weltkrieg. Ich brauche dazu Ruhe, bequeme Sitzmöbel und vor allem Zeit, die es ermöglicht, den Pfaden zu folgen und zu sehen, wo man herauskommt. Ich greife auch gerne zu einem historischen Krimi oder auch mal zu einem Hörbuch. Zuletzt las ich eher zufällig „Die Tinktur des Todes“ von Ambrose Perry. Das ist ein Ausflug in das Edinburgh des 19. Jahrhunderts und zu den Anfängen der Nutzung von Äther und Chloroform in der Medizin. Teilweise schaurig, aber fesselnd. Ein wenig fehlt bei diesen „Ausflügen“ die wirkliche Bewegung. Es braucht es gelegentlich den Ausgleich zum Beispiel beim Beschneiden der Büsche im Garten oder bei einem Rundgang durch die Stadt und über den Friedhof. Sicher werden es die Umstände irgendwann auch wieder erlauben, weitere Kreise zu ziehen. Im Moment sind die Ausflüge eher virtueller oder geschichtlicher Art.

Hartmut Demski, Superintendent im Ruhestand

Vom Sundowner unter Palmen träumen

Mein Lieblingsbuch für Regentage ist Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, weil diese spröde-schöne Kulturlandschaft wie in den erzählten Veduten mancherorts unverändert geblieben ist. Einen Film, den ich mir immer wieder sehen kann, ist „Was nützt die Liebe in Gedanken“ in der Verfilmung von Achim von Borries, weil diese Tragik nur auf einer wahren Begebenheit beruhen kann und sich in der Seele verfängt wie der Wind in den weißen, luftigen Hemden von Daniel Brühl und August Diehl. „Stadt, Land, Fluss“ ist ein Spiel, das der ganzen Familie Spaß macht, weil Mailand eben doch kein Land mit „Emm“ ist. Ein anderer Tipp wäre, vom nächsten Sundowner unter Palmen zu träumen ...

Stefan Görnert, Erster Beigeordneter

Kakao mit Sahne nach dem Spaziergang

In der wunderschönen herbstlichen Jahreszeit machen wir kurze Spaziergänge durch den Wald. Anschließend eine warme Tasse Kakao mit Sahne und meist sitzen wir mit unseren Kindern an unserem Esstisch und spielen Cluedo oder ähnliche Brettspiele, das geht super gut bis in den Februar hinein. Dann sehnen wir den Frühling herbei. Ein Tipp für die kalte Jahreszeit und warme Momente zu Hause: Unser Lieferdienst mit Köstlichkeiten vom Schwanen oder zu zweit bei Kerzenschein bei guten Essen und Wein im Restaurant. Wir wünschen all unseren Gästen und Freunden eine „hyggelige“ Herbstzeit.

Christian Warnke, Hotel/Restaurant Zum Schwanen

Beim Kochen darf mir niemand im Weg stehen

Meine Lieblingsbücher sind aktuell „Coma“ und „straight white male“ von John Niven. Und einen Film kann ich mir immer wieder ansehen: „Casino“ von Martin Scorsese. Ansonsten spielen wir abends gerne Skibo, Skyjo, Phase 10 und mit meinem Sohn ab und zu Schach. Und für die gemütlichen Abende? Ich koche gerne und oft, aber dabei darf mir keiner im Wege stehen.

Stefan Janosi, Fraktionsvorsitzender der Grünen

Vorm Kamin wird es hyggelig

Wenn ich abends mal wirklich keine Verpflichtungen mehr habe – oder es mir wie Scarlett o‘Hara erlaube, diese auf den nächsten Tag zu schieben – dann lese ich gern. Gerade bin ich in den letzten Zügen mit der Neapolitanischen Saga von Elena Ferrante. Danach gönne ich mir wahrscheinlich die dritte Staffel von Babylon Berlin. Es gibt zwar Filme, die ich schon zigfach gesehen habe, aber keinen speziellen, den ich zum Entspannen gezielt anschauen würde.Wirklich hyggelig wird es bei uns zuhause, wenn die Temperaturen einen Grund hergeben, den Kaminofen „anzustochen“. Dazu einen schönen Wein oder Tee, gute Musik und eine flauschige Decke – da brauche ich dann weder Buch noch Film.

Petra Weber, stv. SPD-Fraktionsvorsitzende

Kerzen und der Immenhof

Die Zeit, in der es wieder früher dunkler und kälter wird, ist der Startschuss den Kleiderschrank auf Winter umzusortieren und in unserem Haus zahlreiche Kerzen, Lämpchen und Herbstdeko aufzustellen, die die Atmosphäre heimeliger und kuscheliger machen. Unser Familienleben findet jetzt mehr drinnen statt. Ich genieße die Zeit, mit unseren Kindern bei dem einen oder anderen Heißgetränk zu malen, zu basteln oder aber auch mit der ganzen Familie unterschiedliche Gesellschaftsspielen zu genießen. Besonders hoch im Kurs steht bei uns aktuell das alte gute Monopoly, das meine Frau und mich natürlich auch an unsere eigene Kindheit erinnert. Gerne holen wir an regnerischen Tagen auch alte Fotoalben von unserem Dachboden, um gemeinsam mit den Kindern in Erinnerungen zu schwelgen. Apropos Kindheitserinnerungen: Längst vergessene Filme wie „Die Lümmel von der ersten Bank“, „Immenhof“ oder „Flipper“, die aber so wunderschön sind, erfreuen unsere Familie derzeit sehr an freien Abenden. Außerdem planen wir bereits unser traditionelles Kürbisschnitzen und freuen uns dann schonmal auf das gemeinsame Backen von Weihnachtsgebäck. Die Vorfreude auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit lassen die Herzen wärmer werden und Kinderaugen strahlen. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie lassen uns wieder einen ganz anderen Blick auf die Dinge richten und uns vor Augen führen, wie wichtig Familie, zwischenmenschliche Beziehungen und Gesundheit sind.

Stefan Leßenich, CDU-Stadtverbandsvorsitzender

Im Pferdestall entschleunigen

Conchita Finken macht es sich mit einer Tasse Tee und ihrer Pferdezeitschrift hyggelig im Herbst. Foto: Privat