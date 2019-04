Tag der offenen Tür und Festakt in Wermelskirchen : Löschzug Stadtmitte besteht seit 150 Jahren

Info

Was Der Tag der offenen Tür an und in der Feuerwache Vorm Eickerberg findet traditionell zu „Das Fest“ am Wochenende der Frühjahrs-Kirmes statt, wenn parallel der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt stattfindet: im Jubiläumsjahr ist das am Sonntag, 2. Juni, ab 10 Uhr.

Festakt Für geladene Gäste aus Gesellschaft, Politik, Verwaltung und der Feuerwehr veranstalten die Brandbekämpfer einen Jubiläums-Festakt am 22. Juni.

Aktive Der Löschzug I-Stadtmitte ist an der Feuerwache Vorm Eickerberg stationiert und hat aktuell 46 Aktive.