Maskenpflicht in Wermelskirchen : Kunden genervt von Gesichtsmasken

Ursula Buhlmann hat sich für ein Visier entschieden. Sie erinnert an die richtige Handhabung von Alltagsmasken. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die Einzelhändler und Kunden meistern den ersten Tag der Maskenpflicht entspannt und mit viel Disziplin. Eindeutiger Tenor: Die Masken stören beim Einkaufen. Die Disziplin und das Verständnis sind trotzdem groß.

Ob in der Apotheke oder im Spielwarenladen, bei den Bekleidungsexperten, in der Buchhandlung oder im Bus: Die Wermelskirchener bewiesen am ersten Tag der Maskenpflicht viel Disziplin. „Es gibt überhaupt keine Probleme“, befand Buchhändlerin Barbara Busch, „alle Kunden kommen bereits mit einer Maske in den Laden.“ Die kleinen Stoffbarrieren seien dann allerdings fast in allen Fällen Gesprächsthema. Und der Tenor sei eindeutig. „Die Masken sind lästig“, befand dann auch Jennifer Thomas, die gerade mit ihrem Sohn beim Holzwürmchen stöberte. Auch der Siebenjährige musste bereits eine Maske tragen. „Das ist nicht lange auszuhalten“, erklärte seine Mutter. Und auch Mats suchte schnell wieder den Weg ins Freie: „Das ist manchmal blöd, weil die Luft, die man einatmet, direkt zurückkommt“, sagte er. Deswegen werde es ziemlich schnell warm. Aber dann ergänzt er: „Aber Hauptsache, ich kann da andere mit schützen.“ Und so sahen es auch viele der Kunden, die am Montagmorgen mit ihren Masken in der Stadt unterwegs waren. Diskutiert wurde selten.

Wolfgang Müllenmeister, Chef im Holzwürmchen, zog sich seine bemalte Maske ein Stückchen höher über die Nase: „Ich bin eigentlich ein Freigeist, aber gerade im Spielzeug-Geschäft wollen wir auch unsere Vorbildfunktion ernst nehmen“, erklärte er. Und deswegen sei es für ihn und sein Team selbstverständlich, die Masken zu tragen.

Maskenpflicht: Wolfgang Müllenmeister trug ebenso wie Jennifer und Mats Thomas eine Maske. Foto: Theresa Demski

Info Ordnungsamt berät zur Maskenpflicht Beratung „Unmengen an Anfragen“ von Händlern und Bürgern erreichten das Ordnungsamt am Montag, berichtete Leiter Arne Feldmann. Bußgeld Bisher ahnde das Ordnungsamt nicht. „Wir beraten“, so Feldmann. Die Stadt habe noch keine Bußgeldhöhen festgesetzt.

Auch Janna Kassel in der Alpha-Buchhandlung nebenan trug ihre Maske hinter der Kasse. „Wir haben ja den Spuckschutz an der Kasse“, erklärte sie, „wir müssten hier also keine Maske tragen.“ Aber sobald sie im Geschäft unterwegs sind, muss die Maske auf die Nase. Deswegen hatte sich auch Gabriele van Wahden dafür entschieden, die Maske einfach aufgesetzt zu lassen. „Ich sehne die Mittagspause dann manchmal sehr herbei“, erzählte sie, „denn die Maske sorgt schon für Kopfschmerzen, wenn man sie den ganzen Tag trägt.“ Die Luft sei eben nicht so frisch, die man einatme. Und sie habe auch festgestellt, dass sie deutlich weniger trinke als an anderen Tagen. Auf dem Verkaufstisch vor ihren lagen währenddessen große Tüten mit bunten Schutzmasken. Fünf fleißige Näherinnen sorgen inzwischen für die Masken, die dann in der Buchhandlung verkauft werden. „Vor allem die Liste für die Kindermasken wird immer länger“, erzählte die Buchhändlerin. Weil viele Offene Ganztagsschulen von den Kindern inzwischen fordern, jeden Tag drei saubere Masken im Gepäck zu haben, wachse die Nachfrage immer weiter.

„Ich habe auch eine bestellt“, erzählte Christian Vogeler, „sie ist aber noch nicht fertig.“ Deswegen half er sich mit dem Motorradtuch aus. Das rutsche allerdings. Ohnehin wolle er seiner Strategie treu bleiben und so wenig wie möglich einkaufen gehen. Alltagsmasken aus Stoff waren am Montag auch bei Ursula Buhlmann in der Bergischen Apotheke Mangelware. Sie verkaufte am ersten Tag der Maskenpflicht vor allem Einmal-Modelle und Visiere — Letzteres hatte sie auch für sich selbst ausgesucht. „So kann ich dem Kunden auch noch eine Mimik anbieten“, erklärte sie, „und für uns Brillenträger ist es praktisch, weil die Brille nicht beschlägt.“ Viel wichtiger aber als das richtige Modell sei ihr der richtige Umgang mit den Masken. „Da gibt es noch großen Erklärungsbedarf“, betonte sie. Viele Menschen würden die Maske im Freien über das Kinn ziehen und bei Bedarf dann nach oben rücken. „Das ist nicht hygienisch“, betonte die Apothekerin. Die Finger sollten so wenig wie möglich Kontakt mit dem Gesicht haben, die Maske nur an den Gummibändern berührt und am besten in einer Tüte in der Handtasche transportiert werden.