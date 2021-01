Kultur in Wermelskirchen : Kulturverein plant ab April bis November

Kai Bettermann in „Being Freddie Mercury“ – zu sehen am 13. April ab 20 Uhr im Film-Eck. Foto: Sascha Kreklau (Theater Duisburg)/Sascha Kreklau

Wermelskirchen In den ersten drei Monaten des neuen Jahres wird der Kulturverein keine Vorstellung anbieten. Unter Vorbehalt wird eine Planung vorgelegt. Das Programm wird aber nur stattfinden, wenn es die Corona-Pandemie zulässt.

Der Vorsitzende des Kulturvereins hat es sich zum Jahreswechsel nicht nehmen lassen, ein aktualisiertes Theaterprogramm für 2021 vorzulegen. Alle Termine aber vorbehaltlich möglicher Corona-Schließungen des Theaters „Film-Eck“. „Wir werden die ersten drei Monate keine Vorstellungen haben“, sagt Peter Scheben. „Da wir aber keinem der Schauspieler den Vertrag kündigen wollten, haben wir den Juni dazugenommen.“ Deshalb bittet er das interessierte Theaterpbulkium um Verständnis für die teilweise enge Terminierung. Neun Veranstaltungen listet das neue Programm auf. Es beginnt am 13. April und endet am 25. November.

▶ 10. Juni 2021 „Das Wunschkind“ Das Stück, das Gilla Cremer zusammen mit Max Eipp geschrieben hat, ist ein grandioses Solo für die Schauspielerin und zugleich eine freche Komödie. Gilla Cremer spielt die erfolgreiche, nicht mehr ganz junge Werbeagentin Margot Varrel, die erfreut feststellt, dass sie schwanger ist. Doch als sie dem Vater Charly, der zugleich ihr Chef ist, telefonisch die freudige Botschaft übermitteln will, bietet der ihr den Aufbau der neuen Agentur in Mailand an. So kommt es, dass Margot in ihrer spanischen Putzfrau Franziska bereits eine Leihmutter gefunden hat, noch bevor Charly überhaupt erfährt, dass er Vater wird – Kartenbestellungen ab 27. Mai.