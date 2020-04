Kultur in Wermelskirchen : Kulturverein mit Herbstprogramm

Wermelskirchen Das Herbstprogramm des Kulturvereins hat sich inzwischen schon wieder verändert. „Wir hoffen, dass Covid-19 uns ab September wieder zusammenkommen lässt“, schreibt der Vorsitzende Peter Scheben. Das Programm beginnt am Donnerstag, 10. September.

Der Kulturverein Wermelskirchen hat schon wieder eine Aufführung ins Jahr 2021 verschoben – Marcel Kösling kommt nicht am 25. Juni ins „Film-Eck“, informiert der Vorsitzende Peter Scheben. Ein neuer Termin wird noch verhandelt, schon bezahlte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Auch das Herbstprogramm hat sich inzwischen verändert. „Wir hoffen, dass Covid-19 uns ab September wieder zusammenkommen lässt“, schreibt Scheben. Das Programm beginnt am Donnerstag, 10. September, mit „Welcome Home, Elvis“. Hajo Mans präsentiert den einzigen Fernsehauftritt der Legenden Frank Sinatra und Elvis Presley. Am 8. Oktober geht’s mit Kurt Tucholsky ins Bett. Die Schauspieler Feist & Schönberg lassen Tucholskys Frauen sprechen. Über Masurs Varieté darf man sich am 22. Oktober freuen, wenn Stephan Masur ins Film-Eck mit Akrobatik, Zauberei und Humor kommt.