Klinik in Wermelskirchen : Krankenhaus nimmt Normalbetrieb auf

Klinik in Wermelskirchen

Im Krankenhaus an der Königstraße wurden in den vergangenen Wochen bedingt durch die Corona-Krise weniger Operationen durchgeführt. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wermelskirchen Die Corona-Krise hat die Wermelskirchener Klinik vor besondere Herausforderungen gestellt. Die auf 20 Betten ausgelegte Isolierstation wurde mittlerweile abgebaut. Drei Einzelzimmer stehen für Covid-19-Patienten zur Verfügung.

Wieder ein bisschen mehr Normalität. Darauf freut sich der Geschäftsführer des Krankenhauses, Christian Madsen. Die Corona-Krise stellte die Klinik vor besondere Herausforderungen. Mittlerweile hat sich die Situation entspannt und der Notfallmodus kann heruntergeschraubt werden. Dazu zählt auch, dass die für Corona-Patienten eingerichtete Isolierstation mit 20 Betten, eigenem Zugang und Abschottung zum anderen Klinikbetrieb aufgehoben wurde. Für Covid-19-Patienten stehen noch drei Einzelzimmer zur Verfügung, die ebenfalls komplett getrennt vom anderen Klinikbetrieb liegen. „Wir wollen Patienten Mut machen, sich weiter vertrauensvoll an ihr Krankenhaus zu wenden, denn viele Menschen sind verunsichert und meiden trotz schwerer Erkrankung eine Klinik“, berichtet Madsen. Diese Angst sei unbegründet.

Das bestätigt Dr. Volker Launhardt, Chefarzt der Inneren Medizin. Die Isolierstation sei seit fast drei Wochen kaum noch benötigt worden. Etwa 15 Patienten seien dort behandelt worden, nur einer mit einem schwereren Verlauf. „Das Aufkommen hat erheblichst nachgelassen“, sagt Launhardt. Nur ganz vereinzelt gebe es noch Verdachtsfälle. Launhardt spricht von einer „Normalisierung der Gesamtsituation mit vollumfänglicher Sicherheit“. Es gebe weiter eine klare Trennung zu den drei Isolierzimmern und keine Durchmischung der Patienten. Das Krankenhaus habe auch sämtliche Empfehlungen, was die Besuchsregelungen betrifft, konsequent umgesetzt. „Trotz erheblicher Einschnitte haben wir aber stets versucht, menschliche Härten zu vermeiden“, sagt Launhardt. Eine individuelle Betreuung sei wichtig für mehr Humanität im Krankenhaus. Nun sei es an der Zeit, über Lockerungen zu sprechen, die ab dem Wochenende zu erwarten sind. Bis dahin sollen Besuche vermieden werden.

Derweil werden in allen Abteilungen wieder vermehrt Operationen durchgeführt, die wegen Corona verschoben werden mussten. „Die Patienten waren zurückhaltend, melden sich nun aber wieder verstärkter in den Sekretariaten“, sagt Dr. Hans Goost, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie. Er beziffert die Zahl der Operationen, die in seiner Abteilung geschoben wurden, auf 40 bis 45, Kollege Dr. Arif Yaksan, Chefarzt der Allgemein-/Viszeralchirurgie, spricht von einem Viertel bis einem Fünftel. Insgesamt werden im Krankenhaus pro Jahr zwischen 4000 und 5000 Operationen durchgeführt – ambulant und stationär. Geschäftsführer Christian Madsen betont, dass durch die Verschiebungen jetzt auch wieder kleinere Wartezeiten für die Patienten entstehen.