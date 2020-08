Krankenhaus in Wermelskirchen : Privatstation 2 wird im Herbst eröffnet

Erleichterung am Städtischen Krankenhaus Wermelskirchen: Die Privatstation kann endlich den Betrieb aufnehmen. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wermelskirchen Drei Jahre nach dem Baubeginn kann das Krankenhaus Wermelskirchen im Herbst die ersten Patienten auf der neuen Station begrüßen. Die langwährende Bauphase nähert sich nun ihrem Ende.

Kaum aus dem wohlverdienten Sommerurlaub zurück, konnte Krankenhaus-Geschäftsführer Christian Madsen schonmal mit seinem Bauleiter durch die Flure gehen und einen ersten Blick auf die (fast) fertige Privatstation 2 werfen. Auf die feierliche Eröffnung angesprochen, gibt er sich auf Nachfrage dieser Zeitung noch zurückhaltend: „Uns wurden auch immer so viele Termine genannt, die dann nicht eingehalten wurden“, weicht er aus. „Das nutzt sich irgendwann ab.“ Außerdem sehe er es ohnehin als schlechtes Omen an, jetzt schon einen genauen Tag und Zeitpunkt für die Eröffnung zu bestimmen, wo die finale Abnahme noch ausstehe.

Aber eins kann er versichern: die langatmige Bauphase, die vor allem durch viele Probleme von sich reden lassen hat, nähert sich mit großen Schritten dem Ende zu. „Im Herbst werden wir die Privatstation endlich eröffnen können“, sagt Madsen erleichtert. „Es ist ein wichtiges Projekt für das Krankenhaus und alle Beteiligten freuen sich, dass es endlich soweit ist.“ Dass der kalendarische Herbst fast drei Monate lang ist, spielt ihm dabei in die Karten, gibt er lachend zu. „Bei den Bauabnahmen stellt sich meistens heraus, dass noch Nachbesserungsarbeiten nötig sind. Und für den Fall nennen wir lieber noch keinen festen Termin, um diesen nicht schon wieder verschieben zu müssen.“

Info Nach der Bauabnahme wird Termin festgelegt Neubau Der neu gebaute Teil der Privatstation wird laut Planungen sieben Einbett- und fünf Zweibett-Zimmer umfassen. Gesamt Die gesamte Privatstation 2 wird nach Fertigstellung zwölf Ein-Bett - und zehn Zwei-Bettzimmer haben. Personal Das Krankenhaus hat rund 400 Mitarbeiter, davon 55 Ärzte. Eröffnung Die Bauphase liegt in den letzten Zügen. Nach der Bauabnahme kann der Termin für den Herbst 2020 festgelegt werden.

Denn die Vergangenheit rund um die Privatstation 2 hat gezeigt, dass eine Bauphase durchaus problembeladen sein kann. Dass die neue Station gebaut wird wurde bereits 2017 beschlossen. Geplant war unter anderem eine Modernisierung des intensiv-medizinischen Bereichs. Besonderes Augenmerk lag jedoch darauf, die die bestehenden Privatstationen durch den Umbau einer neuen Station zu erweitern.

Was nach einem guten, soliden Plan klang, artete jedoch in einer nervenaufreibenden Bau-Odyssee aus. Nachdem ein Sachverständiger im Frühjahr 2018 eine lange Mängelliste vorgelegt hatte, die vom Generalunternehmer aus Remscheid allerdings nicht im vorgegebenen Zeitfenster behoben wurden, engagierte die Klinikleitung ein anderes Planungsbüro, das sich mit der Privatstation befassen sollte. Im Zuge der Neuplanungen wurden dann auch noch „Schwächen der vorherigen Planung“ entdeckt, wie Madsen es nannte. Also nutzte das Krankenhaus die Gelegenheit, vieles neu zu überdenken. Wie sich die Zeitverzögerung und neuen Planungen letztendlich im Preis zeigen, ist noch nicht bekannt. Zumindest war der Geschäftsführer Madsen da noch guter Dinge, dass die Eröffnung 2019 gefeiert werden könnte.

Womit er zu dem Zeitpunkt jedoch nicht gerechnet hatte, war der chronische Mangel an Handwerkern in der Baubranche. „Unsere Vergabe musste komplett wiederholt werden“, berichtete Madsen, als im November vergangenen Jahres endlich eine neue Ausschreibung erfolgen konnte. Der Startschuss für die eigentliche Umsetzung des Umbaus der Privatstation, in der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon Patienten behandelt werden sollten.