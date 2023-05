Allee an der Königstraße Wermelskirchener Kirschblüte in voller Pracht

Während beispielsweise die berühmte Kirschblüte in Bonn bereits vor Tagen von sich Reden machte, mussten sich die Wermelskirchener angesichts der anhaltend kühleren Temperaturen gedulden. Aber: Das Warten hat sich gelohnt. Derzeit lässt die Sonne endlich auch die Kirschblüte in Wermelskirchen in voller Pracht erstrahlen, wie besonders beeindruckend auf der Allee an der Königstraße zu sehen ist.