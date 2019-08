Aufbau zur Kirmes ohne größere Hektik : Wenn die Schienen „einschweben“

Mario Wingender beim Aufbau des „Ring Renners“. Mit einer Fernbedienung kann er den Kran des Lkw steuern. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Aufbau der Fahrgeschäfte auf dem Schwanen- und dem Loches-Platz zur Herbstkirmes läuft ohne größere Hektik ab. Während einige Betreiber einen engen Zeitplan haben, können es andere etwas entspannter angehen lassen.

Metallisches Hämmern ist zu hören – zwischendurch laute Rufe, die das Brummen schwerer Dieselmotoren übertönen wollen. Was auf den ersten Blick für Laien chaotisch oder hektisch wirken mag, folgt bei genauerer Betrachtung einem eingespielten Plan und einem von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägten Ablauf. Bereits Anfang der Woche reisten die ersten Schausteller nach Wermelskirchen an, um ihre Fahrgeschäfte aufzubauen. Unsere Redaktion besuchte Mario Wingender beim Aufbau des „Ring Renners“ auf dem Schwanenplatz. Während die Schaustellerfamilie um Mario Wingenders Vater Wolfgang bereits mehrfach mit einem ihrer Fahrgeschäfte in Wermelskirchen mit von der Partie war, erlebt der „Ring Renner“ auf der Herbstkirmes seine Premiere.

„Bis jetzt läuft alles reibungslos“, sagt Mario Wingender mit einem Lächeln. Dabei hat er den Aufbau der Familien-Achterbahn stets im Blick. Vor dem Oberkörper hat er eine Bedieneinheiten mit Knöpfen und Hebeln geschnallt. Damit steuert er den Kran auf dem unmittelbar am Stand abgestellten Lkw fern. Am Haken hängen die einzelnen Schienen-Elemente, die zwei Mitarbeiter auf einer Trägerkonstruktion verschrauben und miteinander verbinden. „Wir sind am frühen Vormittag um fünf Uhr in Wermelskirchen angekommen. Zuvor waren wir auf einem Rummel in Rüsselsheim“, beschreibt Mario Wingender den für manche Schausteller engen Zeitplan. Der muss passen, denn nach dem Aufbau kommt noch die Bauaufsicht zur Abnahme des Fahrgeschäfts – ohne Genehmigung dreht sich am heutigen Freitag, 23. August, ab 16 Uhr (Fassanstich) kein Rad.

Info Aufbau dauert mit drei Personen einen Tag Achterbahn Der „Ring Renner“ auf dem Schwanenplatz ist eine auch für Kinder geeignete Familien-Achterbahn, die erstmals auf der Wermelskirchener Herbstkirmes vertreten ist. Der Aufbau dauert mit drei Personen nach Auskunft von Mario Wingender einen Tag. Zahlen Das Fahrgeschäft hat eine Frontbreite von 20 Metern, eine Tiefe von elf Metern und eine Schienenhöhe von rund 4,50 Metern in der Spitze. Im „Ring Renner“ finden maximal 20 Fahrgäste Platz – egal, ob Kind oder Erwachsener. „Der Clou des Fahrgeschäfts ist die einheitliche Geschwindigkeit, die den tollen Effekt für die Passagiere bringt“, beschreibt Wingender.

Einen nicht ganz so engen Zeitplan hatte Frank Schmidt, Schausteller aus Remscheid, der auf der Kirmes unter anderem ein Kinderkarussell und den Auto-Scooter auf dem Schwanenplatz betreibt: „Für uns war der Aufbau sehr entspannt, weil wir am Vor-Wochenende keine Veranstaltung hatten. So hatten wir eine Woche Luft, haben bereits am Montag mit dem Aufbau begonnen.“ Ebenso erging es Karl-Heinz Bauer mit seinem Imbiss, der auf dem Loches-Platz steht: „Wir sind fertig, müssen nur noch putzen und vorbereiten.“

Dass dieser „gestaffelte“ Aufbau durchaus Sinn macht, bestätigen alle drei Schausteller, denn auf diese Weise würde es sich auf den Plätzen eben nicht knubbeln. „Wenn der Auto-Scooter steht, können alle anderen in Ruhe drumherum aufbauen. Meine Lkw und Gerätschaften sind dann ja schon weg“, beschreibt Frank Schmidt. Und der Solinger Karl-Heinz Bauer ergänzt: „Wir lassen in der Aufbauphase zum Beispiel die Klappen von unserem Stand unten, damit andere Anlieferer genug Platz zum Rangieren und Vorbeifahren haben.“ Ansonsten würde schließlich keiner mehr klar kommen: „Rücksicht und gegenseitige Hilfe sind wichtig, alle sollen zügig und vernünftig arbeiten können.“ Die Betreiber der Fahrgeschäfte hätten ein Miteinander, sagt Mario Wingender: „Wenn es mal irgendwo haken sollte, haben wir unsere Telefonnummern – dann regeln wir das schnell.“

Auch wenn das Geschäft immer wetterabhängig sei, ist für alle drei Schausteller die Herbstikirmes ein im Kalender gesetzter Termin. „Wermelskirchen ist jedes Jahr eine Nummer – da freuen wir uns drauf. Ähnlich gut ist das Schwelmer Heimatfest“, betont Frank Schmidt. Karl-Heinz Bauer weiß aus Erfahrung: „Wir haben viele Stammkunden auf der Wermelskirchener Kirmes, die teils von weit anreisen, um ‚nach Hause‘ zu kommen.“