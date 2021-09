Feiern in Wermelskirchen : Kirmes auf Schwanenplatz startet mit Kaiserwetter

Wermelskirchen Zur Eröffnung herrscht Feststimmung auf dem Schwanenplatz. Bis zu 1500 Personen sind dort erlaubt, alle Besucher müssen einen 3G-Nachweis vorzeigen.

Vor allem die Jugendlichen waren beim Start am Freitagnachmittag dabei. Auch traditionsbewusste Wermelskirchener, die sich sonst keinen Fassanstich zur Kirmes entgehen lassen, kamen zur coronabedingt kleinen Eröffnung. Während der Sicherheitsdienst fortlaufend und gut hörbar dazu aufforderte, bitte den nötigen Abstand einzuhalten, wurden an den beiden Eingängen Impfpässe und Testresultate kontrolliert. „Ein Traumwochenende“, meinte Bürgermeisterin Marion Lück, als sie Schlüsselbänder mit Gratis-Fahrchips verteilte. Das Wetter stimme, die Schausteller hätten in den Vorbereitungen alles gegeben, und sie nehme großes Verantwortungsbewusstsein wahr. Die Kirmesstimmung sei nicht vergleichbar mit anderen Jahren. „Und doch habe ich das Gefühl, dass sich die Menschen freuen, wieder hoffnungsfroh ins Leben zurückkehren zu können“, sagte die Bürgermeisterin.

Das gilt auch für den Krammarkt: An diesem Wochenende machen die Händler auf dem Krammarkt Station an Jörgensgasse und Schillerstraße. Samstag und Sonntag wird zu einer abgespeckten Version des traditionsreichen Marktes eingeladen – am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr. An der Katt und an der Ausfahrt vom Hotel zur Eich finden Einlasskontrollen statt – die anderen Zugänge sind gesperrt. Wie auf dem Kirmesplatz gilt in Warteschlangen und vor Verkaufsständen Maskenpflicht.