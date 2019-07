Bau-Spielplatz beim Ferienprojekt der Wermelskirchener Katt : Kinderstadt-Kids bauen trotz Hitze hoch hinaus

Wermelskirchen Erstmals gibt es einen Bau-Spielplatz beim Ferienprojekt der Katt. Kreativ und selbständig zimmerten die Kinder eine „Stadt“ in der Stadt. Einige der Holz-Hütten und Häuser finden einen Platz im heimischen Garten.

Einige Eltern hätten bereits ihre Bereitschaft erklärt, eines der Häuser in ihren heimischen Garten zu stellen, kündigte Jan Marquardt vom Kinder- und Jugendbereich der Katt an: „Die haben sich eigens dafür einen Anhänger organisiert.“ Gemeinsam mit Kathie Puschmann (ebenfalls Katt) und Jan Zimmer vom Wermelskirchener Hegering betreut Marquardt den Bau-Spielplatz, in dem bis zu 40 Kinder mit Hammer, Akkuschrauber und Säge fleißig werkeln. Aus gespendetem Restholz und Paletten haben die Jungen und Mädchen mit diversen Hütten und Häusern eine „Stadt“ in der Kinderstadt gebaut.

Den Bau-Spielplatz bot das Kinderstadt-Team in diesem Jahr erstmals an, was besonders den elfjährigen Piet freute: „Ich war im vergangenen Jahr schon dabei und wollte in diesem Jahr gerne etwas Neues machen.“ Piet fabrizierte einen Kiosk, während sein Freund Tobias (elf Jahre) ein ansehnliches Haus mit angebauter Sonnenterrasse baute: „Mich interessiert Bauen und Konstruieren sehr.“ Außerdem wolle er genauso wie Piet die Bau-Spielplatz-Premiere bei der inzwischen 13. Auflage der Kinderstadt nutzen.

Den pädagogischen Aspekt betonte Jan Marquardt bei allem Spaß und der Freude auch: „Das ist soziales Lernen. Ungemein wichtig für die Jungen und Mädchen. Ein Grundgedanke bei allen Projekten innerhalb der Kinderstadt.“ So habe er mit den Kindern besprochen, was mit den Häusern und Werken aus dem Bau-Spielplatz nach dem Ferienprojekt, das am Freitag, 26. Juli (Abschlussfest am 27. Juli), endet, geschehen solle. „Das zeigt den Kindern eine Wertschätzung für ihre Arbeit, wir wollen die Kids nicht vor vollendete Tatsachen stellen“, erläuterte Marquardt.