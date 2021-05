Wermelskirchen in der Corona-Pandemie : Kindergärten bleiben kreativ in der Krise

Wermelskirchen Die Betreuungsstunden sind noch reduziert, die Gruppen dürfen sich nicht begegnen. Aber die Stimmung ist gut. In den vergangenen Wochen sind viele Ideen entstanden und realisiert worden, um für die Kinder auch in Corona-Zeiten kleine Glanzlichter zu zünden.

Als das Bezirksfest rund um Kindergarten und Gemeindehaus wegen Corona abgesagt werden musste, kam der Förderverein erneut ins Spiel. „Eigentlich nehmen wir an diesem Fest Geld für Projekte und Ideen des Fördervereins ein“, sagt Sandra Bruderer. In Corona-Zeiten erfand der Verein neue Ideen: Die Tombola wurde in den Kindergartenalltag verfrachtet. Familien, die ein Los kaufen wollten, brachten das Geld in einem Umschlag mit in die Einrichtung, dort bekamen sie ihre Lose. „Ohne Nieten natürlich“, sagt Sandra Bruderer und lacht, „die können wir in diesen Zeiten nicht gebrauchen.“ Viele Unternehmen spendeten Gewinne – Playmobil zeigte sich genauso großzügig wie heimische Spaßbäder und Ausflugsziele. Währenddessen schmiedete auch das Team um Gundel Lüttgen coronakonforme Pläne: Gemeinsam mit Bezirkspfarrer Volker Lubinetzki entstand eine Familienrallye – kontaktlos wurden Familien mit der Actionbound-App rund um den Heisterbusch zu Entdeckern. „Weil das Bezirksfest ausfallen musste, haben wir die Familien zur Rallye eingeladen“, erzählt Gundel Lüttgen. Mit QR-Codes konnten die Familien acht Stationen erkunden und so das Leben der Raupen und Schmetterlinge unter die Lupe nehmen – mit viel Bewegung, Rätseln und Bildern. Über mehrere Wochen konnten Familien in einer freien Minute am Kindergarten zur Rallye starten: Dort fanden sie in einer Aktionskiste eine Materialtüte, die sie auf ihrem Spaziergang begleitete. „Viele haben mitgemacht, und die Resonanz war super“, sagt Gundel Lüttgen.