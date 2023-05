„Platz da, ihr Hirsche“ Wermelskirchener Kinder küren das beste Bilderbuch des Jahres

Für den sechsjährigen Julian aus dem Kindergarten an der Jahnstraße fällt die Entscheidung dabei genauso klar aus wie für Niklas. „Ich wähle den Fisch“, sagt er. Was ihm besonders gut gefallen habe? „Am Anfang war der Fisch alleine. Dann hat er einen Freund gefunden und war plötzlich ganz mutig“, erklärt Julian. Dafür bekomme der Fisch eindeutig einen Punkt. Henry will seinen bunten Klebepunkt unterdessen an „Das große Knuddeln“ verschenken. „Das ist so witzig“, sagt er und erzählt von Thorsten mit den Borsten, den keiner knuddeln will – bis er zum großen Knuddelheld im Dschungel wird.