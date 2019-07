Entdeckerwoche für Wermelskirchener Kinder : Kinder erforschen die Kraft des Wassers

Backen wie vor 100 Jahren: Barbara Büngen stellte mit den Mädchen und Jungen auch Monsterkekse her. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Zum Auftakt des Aqualon-Ferienprogramms backen zwölf Kinder in der Neuemühle Monsterkekse – und erforschen den alten Holzofen. Familie Büngen hat ihn auf 200 Grad aufgeheizt. Das Wasser hat als Element eine große Tradition.

Julius steht neben dem großen Ofen im Keller der Neuemühle. „Ich fühle die Wärme“, sagt der Achtjährige und begutachtet die Holzschieber, die an der Wand hängen. Auf fast 200 Grad hat Familie Büngen ihren alten Ofen zur Feier des Tages aufgeheizt. Und während Julius schon den hochinteressanten Kellerraum begutachtet, sind die anderen Kinder noch am Kneten, Formen und Verzieren. Zum Auftakt des Aqualon-Ferienprogramms haben Wiebke, Stephan und Barbara Büngen zum Backen eingeladen. „Umweltbildung für die Kleinsten“, nennt das Birgit Bär vom Verein „Bergische Wasserkompetenzregion aqualon“, der auch in diesem Jahr zur Entdeckerwoche einlädt. Denn während die Kinder kneten und den Teig schließlich dank Nüssen, Rosinen und Schokolade in kleine Monster, in Pferde und Fische verwandeln, tauchen sie in die Geschichte ein. „Das Wasser hat als Element eine große Tradition im Bergischen Land“, sagt Birgit Bär, „auch in der Kulturlandschaft.“ Und dazu gehöre eben auch die Geschichte der Mühlen entlang der bergischen Flüsse.

Der Besuch in der Neuemühle und das Plätzchenbacken in dem alten Ofen würden also bestens in die Aqualon-Entdeckerwoche passen. Die sei in diesem Jahr besonders gut angekommen – bis auf eine Veranstaltung seien alle Termine ausgebucht, sagt Birgit Bär.

Info Aqualon-Woche für kleine Entdecker Programm Insgesamt zehn Termine hat der Verein „Bergische Wasserkompetenzregion Aqualon“ in seiner Entdeckerwoche für Kinder untergebracht – es reicht von Besuchen an der Talsperre über GPS-Touren bis zur Suche nach Aggergold. Termin Letzte freie Plätze gibt es für den Termin am 24. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, beim Wasserversorgungsverband für Familien mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren – das Motto: „Von der Großen Dhünn-Talsperre in den heimischen Wasserhahn“.

Währenddessen konzentriert sich Lennart weiter auf seinen Keks. Was denn das Backen mit dem Wasser zu tun habe? Der Zehnjährige blickt kurz auf: „Hier in der Mühle gibt es ein Wasserrad“, erklärt er. Das laufe zwar heute nicht mehr, habe aber früher für Wasserkraft gesorgt, so dass Mehl gemahlen werden konnte. Und nachdem nun auch der alte Ofen wieder funktioniere, könne wie vor 100 Jahren auch gebacken werden. Lennart lacht. Das sei total sein Ding, sagt er dann. Er sei irgendwie der Ingenieur-Typ, und deswegen interessiere er sich brennend für die Abläufe und die Funktionen in der Mühle. „Als ich von der Aktion in der Zeitung gelesen habe, habe ich mich sofort angemeldet“, sagt der Zehnjährige. Und dank Stephan Büngen kann er die Mühle und den Ofen dann auch genauestens unter die Lupe nehmen.