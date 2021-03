In Dhünn : Der Funke sprang erst später über...

Dhünn Vor 60 Jahren heirateten Ivy und Les Searle. Sie feierten gestern Diamantene Hochzeit. Die Jazz-Legende hofft, dass er bald wieder musizieren darf.

Als er seine Ivy vor 64 Jahren zum ersten Mal zum Tanzen aufforderte, war es noch „keine Liebe auf den ersten Blick“, erzählt Jazz-Legende Les Searle und gesteht lachend: „Ich bin etwas langsamer von Begriff.“ Erst, als er sie ein Jahr später wieder auf der Tanzfläche sah und wieder mit der damals 17-Jährigen tanzte, wurde aus den beiden im englischen Polesworth, das schon William Shakespeare inspiriert haben soll, ein Paar. Dort gaben sie sich am 16. März 1961 das Ja-Wort, gestern feierten sie ihre Diamantene Hochzeit. Getanzt wurde aber nicht: „Deshalb bin ich Musiker geworden“, verrät Les Searle schmunzelnd, „weil ich nicht gerne tanze.“ Zusammen mit den beiden Töchtern Tracey und Stephanie feierte das Jubelpaar, das 1966 nach Wermelskirchen gezogen ist und seit 1976 in Dhünn lebt, in ganz kleinem Rahmen. „Ivy hat uns ein leckeres Essen bestellt, damit sie nicht am Herd stehen musste“, verrät der 84-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Traurig ist der passionierte Musiker, dass der beliebte „Swing am Ostermontag“ auf August verschoben werden musste. „Die Corona-Pandemie macht uns Senioren Sorgen. Ich werde erst wieder wirklich glücklich sein, wenn ich wieder musizieren kann“, sagt er.