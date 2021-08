Wechsel in der Kreispolizeibehörde : Wermelskirchener ist jetzt Leiter der Polizei-Pressestelle

Wermelskirchen Polizeihauptkommissar Christian Tholl ist seit 2000 in der Kreispolizeibehörde tätig und kennt sich besonders gut im Nordkreis aus.

Polizeihauptkommissar Tholl war bisher Vertreter von Richard Barz. Der 45-Jährige wurde in Leverkusen geboren, wohnt aber seit Jahren mit seiner Ehefrau und zwei Töchtern in Wermelskirchen. Er versieht seit 2000 Dienst in der Kreispolizeibehörde und kennt sich örtlich insbesondere im Nordkreis aus, wo er Streifendienst in Leichlingen versah und später als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter in der ehemaligen Polizeiwache Wermelskirchen, in Burscheid und zeitweise in Rösrath/Overath verwendet wurde.