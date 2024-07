Tier der Woche in Wermelskirchen Sinja sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause

Dennoch oder gerade deshalb gehe von der kleinen Hündin ein ganz besonderer Reiz aus. Von ihren Bezugspersonen lässt Sinja sich gerne ausgiebig streicheln und verwöhnen und entspannt dann mehr und mehr. Spazieren gehen ist nicht so ihr Fall. Sinja sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause, in dem sie neben ihrem Menschen liegen darf und geliebt wird. Da sie Spaziergänge noch nicht so schätzt, was sich vielleicht mit viel Geduld ändern lässt, wäre ein kleiner Garten sicher schön, aber kein Muss.