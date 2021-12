Wermelskirchen in der Corona-Pandemie : Hausärzte impfen Kinder ohne Anmeldung

Wermelskirchen in der Corona-Pandemie

Ein neunjähriges Mädchen wird in Begleitung ihrer Mutter und ihres Kuscheltieres bei einer Impfaktion geimpft. Foto: dpa/Christian Charisius

Wermelskirchen Am Freitag bekommen die Ärzte im Bürgerzentrum Unterstützung von einer Kinderärztin, die von 14 bis 16 Uhr Mädchen und Jungen ab fünf Jahre impfen wird.

Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien können auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren zum Schutz vor dem Coronavirus in geimpft werden. Möglich machen das die Wermelskirchener Ärztinnen und Ärzte, die wieder am Freitag, 17. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum für die Impfungen zuständig sind. Für den Freitag, 17. Dezember, haben sie sich Unterstützung von einer Kinderärztin gesichert, die von 14 bis 16 Uhr die Kinder ab fünf Jahre impfen wird.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt für Kinder ab fünf Jahren mit Vorerkrankung die Impfung gegen COVID-19, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Darüber hinaus können auch Kinder ohne Vorerkrankungen gegen COVID-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern bzw. Sorgeberechtigten besteht. Bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Erst- und Zweitimpfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene sowie Boosterimpfungen für Erwachsene ab 18 Jahren werden wie gewohnt am Freitag und Samstag von den Wermelskirchener Ärztinnen und Ärzten geimpft. Anmeldungen für die Impfungen im Großen Ratssaal sind an diesen beiden Tagen nicht nötig, macht Impfarzt Dr. Christian Meyer deutlich.