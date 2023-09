Sommerfest im Haus der Begegnung Wermelskirchen Bergische Kaffeetafel und Tulpen aus Amsterdam

Der bekennende Dhünner liest eigene Texte aus seiner Sammlung vor — selbstverständlich in bergischer Mundart. „Ich kann ja nichts anderes“, lacht er. Die kurzen Gedichte und Geschichten hat er in den letzten Jahrzehnten geschrieben. Manche davon sind über 30 Jahre alt. „Ich habe über alles geschrieben, was mir so in den Weg kam“, erzählt Köser. Zum Sommerfest handeln viele der Texte von der Heimat, oft mit einem Augenzwinkern, humoristisch verpackt. Beim Publikum kommen die Erzählungen wunderbar an. Im Park wird es für ein paar Minuten ganz still, Kösers Zuhörer hängen ihm an den Lippen – um dann herzlich zu lachen, wenn eine auf Dhünnsch formulierte Pointe kommt.