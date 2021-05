Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Hallenbad soll bald öffnen – Sport auch im Innenbereich erlaubt

Wermelskirchen Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist eine Öffnung aller Bäder, Saunen und ähnlicher Einrichtungen bei einer Inzidenz von 35 bis 50 möglich.

Für Anfängerkurse war das Quellenbad zuletzt bereits geöffnet worden, in Kürze könnte auch eine allgemeine Nutzung wieder möglich sein. „Wir werden das Hallenbad wahrscheinlich am 7. Juni öffnen können“, sagt Andreas Voß, Leiter des Amts für Jugend, Bildung und Sport in der Stadtverwaltung. Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist eine Öffnung aller Bäder, Saunen und ähnlicher Einrichtungen bei einer Inzidenz von 35 bis 50 möglich. Besucher brauchen dafür einen negativen Coronatest, müssen von einer Covid19-Erkrankung genesen oder zweimal geimpft sein. Dieser Wert ist im Rheinisch-Bergischen Kreis aktuell erreicht. Sollte er auch in der nächsten Zeit stabil bleiben, kann das Bad öffnen.