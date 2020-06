Quellenbad in Wermelskirchen : Hallenbad nach der Pause gut gestartet

Das Hallenbad vor dem Start nach der Corona-Zwangspause. Mittlerweile haben sich die Abläufe eingespielt. 99 Prozent aller Besucher können die strengen Auflagen nachvollziehen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Seit gut einer Woche können Schwimmfreunde wieder ihre Bahnen im Quellenbad drehen – allerdings jeweils nur in eine Richtung, damit sich niemand begegnet. An die Abläufe haben sich die meisten Besucher mittlerweile gewöhnt.

Achim Hagenbücher klingt erleichtert. Der leitende Schwimmmeister berichtet von einem guten Start nach der Corona-Zwangspause. „Das Gefühl ist zwar noch komisch, aber wir bekommen die Auflagen gut umgesetzt“, sagt er. Mundschutz, Hygienregeln, Abstand, Vorschriften – „puh, das ist schon viel, aber zu 99 Prozent sind unsere Gäste zufrieden und äußern sich sehr positiv“, sagt er. Das motiviere natürlich.

Im Quellenbad wird in Corona-Zeiten nur noch in Blöcken geschwommen, aufgeteilt in zwei Bereiche, die durch Leinen getrennt sind. 25 Gäste pro Block sind erlaubt, vier Blöcke pro Tag, macht maximal 100 Besucher pro Tag. Geschwommen wird im Kreis, mit zwei Meter Abstand. Eine Aufsicht ist immer im Einsatz. Die Zeitblöcke liegen wochenweise entweder morgens oder nachmittags, mehr geht personell nicht. Bislang kommen pro Block im Schnitt zwölf bis 18 Schwimmer. „Die Leute müssen sich ja erst auch mal zurechtfinden“, sagt Hagenbücher. Für viele ist es eine enorme Umgewöhnung, nur noch 90 Minuten schwimmen zu dürfen und nicht wie sonst üblich den ganzen Tag. Nur jede zweite Umkleidekabine ist geöffnet, außerdem nur jeder vierte Spind. Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen. „Das ist alles schon sehr stark reglementiert, das will vielleicht auch nicht jeder hinnehmen“, meint Hagenbücher.

Info Nächste Woche wieder morgendlicher Block Schwimmzeiten Ab Montag, 29.Juni wechselt das Quellenbad wieder in den morgendlichen Block, der wie folgt aufgeteilt ist: 6.30 bis 8 Uhr, 8.30 bis 10 Uhr, 10.30 bis 12 Uhr und 12.30 bis 14 Uhr. Montag ist das Schwimmen generell nur von 6.30 bis 8 Uhr möglich. Danach wird das Bad generalgereinigt.

Für den Block am Dienstag um 13 Uhr hatten sich 22 Schwimmer angemeldet, es werden also langsam mehr. Am 1. Juli kommt die nächste Schutzverordnung, „dann hoffen wir, dass wir wieder etwas mehr zulassen dürfen“, sagt Hagenbücher. Es wäre schon eine große Erleichterung, wenn sich die Menschen im Bad etwas freier und lockerer bewegen könnten. Zu Beginn waren viele seiner Mitarbeiter skeptisch, ob sie die strengen Auflagen umsetzen können. „Die hatten schlichtweg Respekt und Angst vor dem Hygieneschutzkonzept, aber jetzt sind wir alle froh, dass es so gut läuft“, sagt Hagenbücher. Während 99 Prozent der Gäste alle Auflagen akzeptieren, muss das Personal mit dem restlichen einen Prozent schon mal diskutieren, warum denn keine Flossen mit ins Becken dürfen oder Rückenschwimmen nicht erlaubt ist. „Sie sehen die Reglementierung nicht ein“, sagt der Schwimmmeister. Diese Menschen könnten besser ins Freibad gehen, da sei aufgrund der größeren Wasserfläche etwas mehr Bewegungsmöglichkeit gegeben. Im Hallenbad habe sich das Einbahnstraßensystem beim Schwimmen aber eingespielt, „das passt perfekt“, sagt Hagenbücher.

Auch die Blöcke vormittags oder nachmittags hätten sich bewährt. Personell gebe es einiges zu stemmen, denn nur fünf Kollegen stehen insgesamt zur Verfügung. Ob am Eingang die Gäste empfangen, die Schlüssel ausgeben, die Meldelisten führen, in den Umkleiden die Einweisung und die Aufsicht in der Schwimmhalle – „das ist alles schon recht personalintensiv, aber es funktioniert“, bilanziert Hagenbücher nach gut einer Woche Schwimmbetrieb unter Corona-Bedingungen. Und das sei alles allemal besser, als die Menschen vor verschlossenen Türen stehen zu lassen. „Als die Frühschwimmer vergangene Woche reinkamen, sahen wir nur strahlende Gesichter“, sagt Hagenbücher.