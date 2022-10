Zirkussaison an Schulen in Wermelskirchen : Kinder wachsen in der Manege über sich hinaus

Wermelskirchen Mehr als 200 Grundschüler aus Hünger und Tente zeigen im Zirkuszelt als Artisten, Clowns und Akrobaten ihr Können. Vier Aufführungen krönen zum Abschluss eine Projektwoche.

Es ist Zirkus-Saison in Wermelskirchen. Ob in der Grundschule oder beim Herbstferienprojekt: Jungen und Mädchen aus Wermelskirchen versuchen ihr Glück in der Manege. Auch der Projektzirkus Proscho ist nicht zum ersten Mal in der Stadt zu Gast. Aber ein Besuch in der Manege der Familie Maatz ist auch in der Wiederholung erlebenswert – denn den Artisten gelingt etwas Seltenes: Jedes Kind scheint hier seinen Raum zu bekommen. Ohne Hast und ohne Druck, aber mit viel Zutrauen in seine Fähigkeiten. Und das können Eltern und Großeltern im Zirkuszelt in Tente beobachten. Gleich vier Aufführungen stehen hier auf dem Programm, weil mehr als 200 Grundschüler aus Hünger und Tente ihr Können zeigen.