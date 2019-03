Grundschule Am Haiderbach in Wermelskirchen : Grundschüler wechseln im Theater spielend die Sprache

Begeisterte Schüler: Katie Jeromsen und Tom Gordon vom White Horse Theatre gastierten am Freitag in der Grundschule Tente. Foto: Theresa Demski

Tente (resa) Sie legen einfach los. Keine Erklärung, keine deutsche Einführung: Die britischen Schauspieler sind sofort in Aktion, mittendrin in ihrer Geschichte von Prinz Ivan und dem Feuervogel. Und während sich manch ein Erwachsener noch fragt, ob die Kinder verstehen, was hier geschieht, ob sie die englischen Wörter verstehen, den Zusammenhang des Stücks begreifen, beantworten die Grundschüler bereits Fragen auf Englisch.

Von Theresa Demski

„My name is Collin“, sagt ein Drittklässler und reicht dem englischen Mimen fröhlich die Hand. Oder: „Your belt is blue.“ Keine Frage: Die Dritt- und Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule am Haiderbach verstehen, was hier geschieht. Und sie sind beeindruckend engagiert bei der Sache.

Der Besuch der beiden Schauspieler des „White Horse Theatres“ entpuppt sich am Freitagmorgen zum Englischunterricht der besonderen Art – sowohl für die Schüler aus Hünger, als auch für die in Tente. Katie Jeromsen und Tom Gordon schlüpfen für die Jüngsten erst in Maus-Kostüme und erzählen die Geschichte von Mr. und Mrs. Mouse, die in der Standuhr wohnen und plötzlich Bekanntschaft mit der Mausefallen machen. Schon mit den Erst- und Zweitklässlern kommen die beiden Schauspieler im Handumdrehen ins Gespräch, klären Namen und Farben und sorgen für fröhliches Gelächter.