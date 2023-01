Brand in einer Schul-Sporthalle Wermelskirchener Feuerwehrkräfte rücken nach Leverkusen aus

Großeinsatz für die Brandbekämpfer in Leverkusen, wohin auch Kräfte der Wermelskirchener Feuerwehr ausrückten: In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 4. Januar, wurde der Messzug des Rheinisch-Bergischen Kreises für einen überörtlichen Einsatz in Leverkusen alarmiert. Zu diesem Zug gehört auch der Gerätewagen „Messtechnik“ des Wermelskirchener Löschzuges 3, der in Eipringhausen stationiert ist.