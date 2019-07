Wermelskirchener Feuerwehr : Neue Schutzkleidung für die Feuerwehrleute

Wermelskirchen Kein Mode-Gag, sondern reiner Schutz: Ab sofort rückt die Feuerwehr mit neuer Einsatzoberbekleidung aus. Jacke und Hose kommen dabei in beige daher. Die Stadt invesierte dafür 200.000 Euro.

Ab sofort rückt die Feuerwehr in Beige oder gar in Gold, wie es das Marketingdeutsch bezeichnet, aus. Alle aktiven Brandbekämpfer haben gerade eine neue Einsatzoberkleidung erhalten. Damit gehört das bisher bekannte, tief-dunkele Blau der Vergangenheit an. Die neuen Jacken und Hosen sind dabei nicht der „letzte Schrei“ irgendeiner Haute-Couture-Serie, sondern sie dienen vor allem der Sicherheit der hauptamtlichen und freiwilligen Sankt-Florians-Jünger. Mit dem Austausch der bisherigen 15 Jahre alten Einsatzkleidung katapultiert sich die Feuerwehr zumindest in Sachen Klamotten auf den neuesten Stand der Technik, denn genauso wie bei Sport- oder Arbeits- schreitet auch bei der Einsatzkleidung die Entwicklung stetig voran. Hinter dem Austausch und dem Gebrauch der Schutzkleidung steckt ein gar nicht „goldiger“, sondern handfester logistischer Aufwand, erläutern Sven Kampernaus und Florian Burghoff vom Team der Feuerwehr-Kleiderkammer.