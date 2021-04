Sammel-Aktion des Wermelskirchener Roten Kreuzes : DRK verzeichnet magere Altkleider-Ausbeute

Wermelskirchen Die Aktiven des DRK-Ortsverbandes sammeln weniger Säcke als üblich ein. Auch hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. 21 Helfer waren im Einsatz, etwa drei bis dreieinhalb Tonnen Altkleider wurden eingesammelt.

Immer, wenn einer der Kleinbusse auf dem großen Platz vor dem Autohaus Hildebrandt an der Berliner Straße eintrudelt, läuft es bei Nadine Gerloff, Melanie Romano, Uta Niedrig und Manuela Koebke wie am „Schnürchen“: Die vier ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Wermelskirchener Ortsverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bilden eine Kette und bugsieren so ganz flink eine Wagenladung voll Altkleider-Säcke aus dem Kofferraum des Transporters auf die Ladefläche eines großen Lkw. Der dient als „Sammelstelle“ der jüngsten DRK-Altkleider-Sammlung und transportiert die Altkleider-Säcke am Abend direkt von Wermelskirchen zu einer Kölner Firma. Dort werden die Altkleider sortiert und vermarktet: Gut erhaltene Stücke gehen beispielsweise an den Second-Hand-Handel, schlechte Teile werden zu Putzwolle oder Dämm-Material verarbeitet.