CDU in Wermelskirchen : CDU-Politiker zufrieden mit dem Ausgang der Wahl

CDU in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die wichtigste Aufgabe für den neuen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet sei es nun, die Partei zu einen und „die Menschen mitzunehmen“, sagen örtliche CDU-Politiker.

Die Entscheidung ist gefallen: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist neuer Bundesvorsitzender der CDU. Auch in Wermelskirchen verfolgten die Christdemokraten digital die Abstimmung zwischen Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet mit großer Spannung. „Alle drei Kandidaten haben ihre Qualitäten, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagt CDU-Kreistagspolitiker Werner Allendorf. „In der jetzigen Situation geht es darum, die Menschen emotional mitzunehmen, und das kann Laschet besser.“ Merz, der in der Stichwahl 55 Stimmen weniger als Armin Laschet auf sich vereinen konnte, sei eher ein „Finanzmensch, der dadurch auch eine gewisse Kälte ausstrahlt“, sagt Allendorf. „Und 2021 brauchen wir jemanden, der in diesen schwierigen Zeiten alle ins Boot holen kann und der auch ein Gespür für die Menschen hat.“