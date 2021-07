Jubiläen in Wermelskirchen : Bürgermeisterin besucht Jubilare

Bürgermeisterin Marion Lück besucht Jubilare. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Wer einen Bericht in der Bergischen Morgenpost über sein Jubiläum lesen möchte, sollte sich per E-Mail gerne in der Redaktion melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ehepaare, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges, 60-jähriges oder ein noch höheres Ehejubiläum und/oder Altersjubilare, die den 85., 90., 95. oder 100. und höheren Geburtstag feiern und zu diesem Anlass einen Besuch der Bürgermeisterin wünschen, werden gebeten, sich zwecks Terminvereinbarung im Vorzimmer der Bürgermeisterin zu melden, Tel. 02196 710-181, E-Mail: Assistenz-BM@wermelskirchen.de

Meldungen werden auch von Verwandten oder Bekannten des genannten Personenkreises entgegengenommen. Sie sollen hierfür den Meldebogen ausfüllen, zu finden auf der städtischen Homepage unter: http://www.wermelskirchen.de /rathaus/buergerservice/dienstleistungen-a-z/ehe-und-altersjubilaeen-26378/

Dieser Meldebogen kann persönlich, schriftlich oder auch per E-Mail eingereicht werden. Voraussetzung ist, dass die Ehejubilare und Altersjubilare ihren Hauptwohnsitz in Wermelskirchen haben und ihr Einverständnis zu einem Besuch der Bürgermeisterin geben. Falls die Eheleute nicht in Wermelskirchen geheiratet haben, werden diese gebeten, eine Heiratsurkunde vorzulegen.

Da die Stadtverwaltung Wermelskirchen seit Jahren der Redaktion der Bergischen Morgenpost keine Daten über Ehejubiläen mitteilt, kann die Redaktion darüber nicht berichten. Wer als Jubilar oder als Verwandter dennoch einen Bericht über diese schönen Jubiläen haben möchte, kann gerne die Redaktion per E-Mail unter wermelskirchen@bergische-morgenpost.de informieren.

Ehejubilare (zum 50., 60., 65., 70. und 75. Ehejubiläum) und Altersjubilare (nur noch zum 80., 85., 90., 95. und ab 100. Geburtstag) erhalten in jedem Fall ein Glückwunschschreiben der Bürgermeisterin, auch wenn sie keinen Besuch wünschen.

(tei.-)