Kritik an Konzeptlosigkeit in Dhünn : Bürgerin widerspricht Stadt: In Dhünn gibt es viel zu tun

Kritik an Konzeptlosigkeit in Dhünn

Dhünn Dhünner Bürgerin regt sich über Einstellung der Stadtverwaltung auf. Sie nennt drei Punkte, die ihr unter den Nägeln brennen.

Nicht mehr verstehen kann die Dhünnerin Marianne Roth die Politiker im Zukunftsausschuss. Dort hatte die Verwaltung bekanntgegeben, dass es vorläufig kein Entwicklungs- und Handlungskonzept für Dhünn und Dabringhausen gebe, weil kein „umfassender Ansatz“ vorhanden sei. Dem entgegnet die Dhünnerin: Es gebe in dem Ortsteil viel zu tun, wenn man denn wolle. Warum nur fassten die Politiker nicht nach? Besonders aufgeregt hat sie die Äußerung des Leiters des Amtes für Stadtentwicklung, Florian Leßke, der mitteilte, dass für eine Förderung nennenswerte, sanierungsbedürftige Brachflächen vorhanden sein müssten. Die gebe es aber nicht in den beiden Ortschaften.

Das sieht Marianne Roth ganz anders und nennt drei Punkte, die ihr unter den Nägeln brennen.

1. Der Altbau der Schule sei längst sanierungsbedürftig. Im Obergeschoss gebe es Wohnfläche, die seit Jahren ungenutzt sei. „Da könnte man schön über den Klassenräumen drei Wohnungen herrichten.“

2. Was ist mit dem alten Verwaltungsgebäude? Zwar werde es im Erdgeschoss zeitweise als Arztpraxis genutzt, oben gebe es Wohnraum. „Aber wenn dieser Gebäudekomplex durchsaniert würde, könnte man neben der Arztpraxis schöne Wohnungen in Dhünn anbieten.“

3. Und dann das Freibad in Dhünn. Das sei zwar an eine Gruppe vermietet worden. „Warum zeigt die Stadt daran kein Interesse, es auf Vordermann zu bringen oder mal was Neues zu zu machen?“