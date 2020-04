Volksfest in Wermelskirchen : Bürgerforum will Kirmes in der ersten Septemberwoche

Bürgerforum will Kirmes in der ersten Septemberwoche

Wermelskirchen Für eine Verschiebung um eine Woche plädiert das Bürgerforum. Auch die Stadtverwaltung macht sich Gedanken.

Das Bürgerforum hat jetzt in einem Antrag an den Bürgermeister die Forderung aufgestellt, die Herbstkirmes in die erste Septemberwoche zu verschieben. Darüber sollte in der nächsten Hauptausschusssitzung entschieden werden. „Wir wissen nicht, ob das Verbot von Großveranstaltungen zum jetzigen Zeitpunkt verlängert wird“, sagt Fraktionsvorsitzender Oliver Platt. Sollte dies nicht der Fall sein, soll das größte Fest in dieser Stadt nicht an nur einer Woche scheitern.