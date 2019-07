Ehrenamtliche in Wermelskirchen : Bürgerbusverein sucht ständig neue Fahrer

Den Wermelskirchener Bürgerbus fahren zurzeit 30 Ehrenamtliche – darunter aber nur drei Frauen. Das soll sich künftig ändern. Foto: Craen, wolfgang

Wermelskirchen Dankeschönfest für Ehrenamtliche findet in Eipringhausen statt – Ziel für 2021: ein neues Fahrzeug.

Drei Fahrten am Tag, 27 aktive Fahrer: „Der Bürgerbusverein ist gut aufgestellt“, sagte der Vorsitzende Wolfgang Craen beim großen Dankeschönfest am Samstagabend. Auf Einladung von Rudi Preyer, der zur ersten Fahrergeneration des Vereins gehörte, trafen sich Ehrenamtliche und Vertreter aus Politik und Verwaltung bereits traditionell zum Scheunenfest in Eipringhausen. Aber weil Fahrer des Bürgerbusses auch immer mal wieder ausfallen oder in den Ehrenamts-Ruhestand gehen, freue sich der Verein über Unterstützung, erklärte der Vorsitzende und warb für das Ehrenamt hinter dem Steuer.

Um die Zahl der 30 Fahrer auch künftig halten zu können, seien Freiwillige nötig, die sich für den Verein engagieren wollen. „Es sind ausdrücklich auch Frauen willkommen“, sagte Craen. Beim Blick in die Statistik zeige sich: 24 der Ehrenamtlichen sind Männer, nur drei Frauen fahren für den Bürgerbus. Generell gelte: Jeder bringe eben so viel Zeit mit, wie er erübrigen kann, sagt Craen. Wer einmal im Monat fahren könne, sei ebenso willkommen, wie Ehrenamtliche, die eine Schicht in der Woche übernehmen wollen. Um die Einteilung kümmert sich der Fahrdienstleiter. Er ist auch Ansprechpartner für Interessierte. „Um den Bürgerbus zu fahren, ist ein Pkw-Führerschein notwendig, der Verein finanziert dazu die Gesundheitsprüfung“, sagt Craen. Gibt der Arzt seine Zustimmung, erhält der ehrenamtliche Fahrer seinen vereinfachten Personenbeförderungsschein für den Bürgerbus und nimmt an Ausbildungsfahrten teil, um die Strecke kennenzulernen. Regelmäßige Treffen der Fahrer und das Sommerfest in Eipringhausen sorgen für die Gelegenheit für Gespräch und Geselligkeit.

„Wir freuen uns über die Unterstützung aus Politik und Verwaltung“, sagte der Vorsitzende und schickte ein Dankeschön Richtung Bürgermeister und Ratsmitglieder, die mitfeierten. Sie könnten auch gefordert sein, wenn der Bürgerbusverein im nächsten Jahr die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs organisieren muss. „Das Land schreibt vor, dass die Bürgerbusfahrzeuge nicht älter sein dürfen als fünf Jahre oder nicht mehr als 300.000 Kilometer hinter sich gelegt haben“, sagte Craen.

Also steht die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs an, das wohl 2021 seinen Dienst antreten wird. Weil die Gesetze aber vorsehen, dass künftig nur noch Niederflurfahrzeuge eingesetzt werden, die auch Rollstuhlfahrer transportieren können, belaufen sich die Anschaffungskosten laut Craen statt auf 30.000 Euro nun auf 90.000 Euro. Zweidrittel der Kosten werden vom Land aus Fördertöpfen finanziert, bleiben 30.000 Euro. „Wir haben Rücklagen gebildet“, sagte Craen. Außerdem hofft der Verein auf Spenden und wirbt für passive Mitgliedschaften. Für den Rest könnten Stadt und Kreis aufkommen. „Wir sind ganz optimistisch und in Gesprächen“, meinte Craen. An Unterstützung habe es dem Verein bisher nicht gefehlt.