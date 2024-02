Patrick Blume aus Wermelskirchen Von der Schnapsidee zum eigenen Tequila

Vor zwei Jahren flogen sie erneut ins Land des Tequilas, um Destillerien und auch entsprechende Agave-Bauern ausfindig zu machen. Zur Vorbereitung recherchierten sie im Internet, was es für Destillerien gibt und in welche Regionen die Agaven angebaut werden. Das ist nämlich nur in fünf mexikanischen Bundesstaaten der Fall. Mit dem Wissen ging es dann los. „Wir sind da ganz naiv herangegangen und haben einfach an vielen Türen angeklopft“, so Blume – und das mit Erfolg. Bei Marco A. Jauregui in Jalisco, der eine Destillerie in dritter Generation betreibt, passte alles zusammen, auch weil er neben seiner Destillerie selbst die benötigten blauen Weber-Agaven anbaut.